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«Клиентикс CRM» интегрирована с виртуальной АТС «Телфин.офис»

«Клиентикс CRM», предоставляющая CRM-систему по модели SaaS, объявила об интеграции с виртуальной АТС «Телфин.офис». Благодаря сотрудничеству с «Телфин» компания получила ряд решений, которые помогают значительно сэкономить время и ресурсы клиентов.

У «Клиентикс CRM» более 400 инсталляций: большая часть из которых реализована в медицинских клиниках различного профиля. Запрос на интеграцию CRM с виртуальной АТС «Телфин.офис» компания получила от своих клиентов, которые уже использовали оба продукта, но отдельно друг от друга.

В сфере услуг и, в частности, в клиниках, с которыми работает «Клиентикс», значительная часть коммуникации с клиентами завязана именно на телефонию: от планирования и подтверждения визитов до сбора обратной связи от пациентов. С помощью «Клиентикс CRM» автоматизируют рабочие места не только администраторов, но и врачей: всем им при контакте с пациентами по телефону необходимы актуальные данные о звонящем и история его обращений.

«Благодаря сотрудничеству с «Телфин» мы предоставили нашим клиентам новые возможности для развития и коммуникаций, чтобы у них всегда были удобные инструменты для бизнеса, которые закроют все вопросы автоматизации рутинных дел и оставят время для плодотворной и эффективной работы и отдыха», — сказала директор по продажам «Клиентикс CRM» Анна Хачатрян.

Заказчики «Клиентикс CRM» уже используют виртуальную IP-телефонию «Телфин», в результате интеграции CRM-система может обмениваться данными с виртуальной АТС «Телфин.офис». Также у всех сотрудников клиник при разговоре всегда есть доступ к карточкам клиентов, а при необходимости они могут использовать записи разговоров и многие другие инструменты ВАТС.

«Виртуальная АТС «Телфин» интегрирована почти со всеми популярными CRM-системами на рынке здравоохранения, и мы рады пополнить список наших партнеров компанией «Клиентикс». Синергетический эффект для данной отрасли от использования CRM в связке с IP-телефонией намного выше. Интеграция приложений нацелена на создание более комфортных условий для работы врачей, снижения нагрузки на поликлинические отделения, повышения скорости и качества оказания медицинских консультаций. Цифровизация бизнес-коммуникаций в медицинских учреждениях позволяет в целом повысить эффективность работы системы здравоохранения в нашей стране», — отметил руководитель проектов «Телфин» Иван Павлов.

Те компании, которые уже используют «Клиентикс CRM», интегрированную с IP-телефонией от «Телфин», отмечают позитивные результаты, рассказывают в «Телфин». Поскольку информация о звонке автоматически попадает в CRM-cистему, сократилось количество пропущенных звонков и время на обработку лида, администраторы начали обращаться к клиентам по имени в момент звонка, а оперативное предоставление информации о последних обращениях позволило снизить число лишних вопросов и уточнений. Всё это положительно сказалось на лояльности клиентов и уровне их обслуживания.

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