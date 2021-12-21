Faberlic вышла на рынки США, Европы и СНГ c помощью продуктов SAP CX

Faberlic вышла на новые рынки в США, Европе и странах СНГ с помощью решений из портфолио SAP CХ. Об этом CNews сообщили в Novardis, которая выступила партнером парфюмерной компании по внедрению.

Одной из главных задач Faberlic было обеспечить масштабирование бизнеса в новые страны, трансформировать пользовательский путь с учетом выхода на глобальные рынки, сохранив при этом стабильную работу высоконагруженной системы электронной коммерции. Пользовательский путь по веб-сайту различался в разных странах. На старой платформе реализовывать локальные особенности (платежные сервисы, географию и т.д.) было трудоемко. Для улучшения пользовательского опыта и удобства ведения МЛМ-бизнеса нужно было упростить работу с сайтом и мобильным приложением, поэтому компания приняла решение внедрить платформу SAP Commerce Cloud и оптимизировать нагрузку на нее.

В рамках проекта удалось упростить управление контентом, персонализацию в разрезе стран и групп пользователей внутри стран, и в конечном счете улучшить показатели time-to-market. Несмотря на существенное увеличение нагрузки – в 2,5 раза – была обеспечена производительность и отказоустойчивость платформы для открытия и роста бизнеса в новых странах в перспективе 2019-2023 гг. В итоге Faberlic удалось трансформировать процессы, уйдя от бизнес-системы для консультантов в гибридную среду для покупателей и консультантов. Практики, заложенные в функциональность облачного решения, обеспечили прослеживаемость, измеримость скорости и качества процессов, прозрачность и управляемость с точки зрения потребления ресурсов.

Сегодня сайт компании работает гораздо быстрее, в системе отработки промоакций стало больше возможностей и механик, внедрен интеллектуальный поиск, появилась возможность формирования заказа с учетом информации об остатках и графике поставок товаров. Появилась «вечная» корзина, которая при необходимости напомнит о себе, поможет подобрать сопутствующие товары, а также проинформирует о подходящих акциях и возможных подарках. Кроме того, система доступна в удаленных офисах и на мобильных устройствах.

В результате внедрения SAP Commerce Cloud и SAP Marketing Cloud удалось снизить количество потерянных заказов на 50%, увеличить среднюю сумму заказа в онлайн-каналах на 5%. Общая дополнительная прибыль составила 15%.

«Мы активно растем в Европе, вышли на рынок США, где планируем закрепиться и заявить о российском бренде Faberlic, выйдя в дальнейшем на рынки Турции, Сербии, Латинской Америки и Канады. Поэтому нам нужен был надежный партнер, которого мы нашли в лице SAP. Сайт, который является нашей ключевой бизнес-системой, реализован на базе SAP Commerce Cloud и сложно переоценить важность этого решения. Он уже зарекомендовал себя среди пользователей как более быстрый и удобный. Мы намерены и дальше улучшать пользовательский опыт, создавая цифровую омниканальность и единое восприятие бренда», — отметил директор по информационным технологиям Faberlic Валерий Капленко.

«Faberlic реализует проект по масштабной экспансии бизнеса, и мы рады быть его частью, расти и развиваться вместе, решая сложные задачи и находя нестандартные решения. Уже пройден большой путь, SAP Commerce Cloud обеспечивает стабильную работу сайта компании, несмотря на активную экспансию. Впереди еще много интересных задач, связанных как с расширением географии присутствия, так и с ростом объемов продаж. Уверен, Faberlic станет одним из лучших примеров цифровой трансформации и масштабирования e-commerce платформы на зарубежные рынки», — сказал Александр Метечко, управляющий директор SAP по работе с партнерами и быстрорастущими компаниями в России и странах СНГ.

«SAP Commerce Cloud помогает компаниям предоставлять своим клиентам уникальный пользовательский опыт и легко масштабировать бизнес. Мы гордимся теми результатами, которых удалось достичь компании Faberlic благодаря переходу на облачные технологии и новой системе управления маркетингом на базе SAP. Я уверен, что профессиональный опыт наших проектных команд и возможности реализованного решения помогут компании Faberliс продолжить дальнейшее развитие онлайн-платформы и экспансию на зарубежные рынки», — отметил Марк Ройтенберг, управляющий партнер Novardis.