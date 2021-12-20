«Яндекс» автоматизирует доставку в Турции

«Яндекс.маршрутизация» начала работать на турецком рынке. Решение для автоматического планирования маршрутов уже внедрила компания Istegelsin, онлайн-супермаркет, входящий в тройку крупнейших онлайн-магазинов Турции. Продукт интегрирован во все дарксторы сети. Благодаря сотрудничеству с «Яндекс.маршрутизацией» Istegelsin ожидает довести долю доставленных точно в срок заказов до 99%. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Яндекс.маршрутизация» – облачная платформа для управления доставкой. Продукт использует исторические данные о пробках для точного прогноза времени прибытия курьеров и позволяет автоматически строить оптимальные маршруты для компаний с большим количеством заказов. Маршруты строятся с учетом всех необходимых операционных ограничений (например, когда необходима срочная доставка замороженных продуктов, как в случае с Istegelsin). На последней миле такая автоматизация позволяет увеличить количество заказов на одну машину и масштабировать проект без потери качества сервиса.

Istegelsin — первый супермаркет в Турции, который работает полностью онлайн. Компания внедрила «Яндекс.маршрутизацию» в сети дарксторов для автоматического планирования маршрутов. Istegelsin планирует довести долю доставленных точно в срок заказов до 99% и сократить пробег транспорта на 15%.

«Наши данные показывают, что в бизнесе продажи и доставки продуктов питания и товаров повседневного спроса повышение эффективности “последней мили” на 15-25% приводит к увеличению маржинальности на 5%», — сказал Данил Шелехов, руководитель «Яндекс.маршрутизации».

«Яндекс.маршрутизация»

«Яндекс.маршрутизация» – облачная платформа для оптимизации логистики на последней мили в сферах ритейла, FMCG, курьерских служб. Сервис предлагает автоматическое планирование маршрутов и мониторинг качества доставки. В Турции компания работает под брендом Yandex.Routing. Среди клиентов компании «Впрок.ру», «Утконос онлайн», Simple, Coca-Cola HBC, Unilever, DPD, «Почта России»

О компании Istegelsin

Istegelsin доставляет тысячи видов товаров во всех 81 провинциях Турции. Приложением активно пользуется более 2,5 млн клиентов. В 2019 г. компания привлекла $30 млн от Yildiz Ventures, инвестиционного подразделения Yıldız Holding — одного из крупнейших производителей продуктов питания в CEEMEA. Конгломерат представляет больше 300 брендов в более чем 100 странах, в нем работает 60 тыс. сотрудников. В 2021 г. Istegelsin получила награду Runner Ups Award в рамках программы Deloitte Technology Fast 50 Turkey.