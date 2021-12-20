Softline внедрила комплексное решение для проектирования в ПАО «Полюс»

Softline внедрила автоматизированную систему трехмерного проектирования по технологии BIM в золотодобывающей компании «Полюс». Программное обеспечение Bentley Systems позволит заказчику создавать информационные модели зданий, что поможет за короткий срок решать сложные задачи при строительстве новых объектов. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Автоматизированная система трехмерного проектирования на платформе Bentley Systems даст возможность группе компаний «Полюс» на единой платформе охватить все этапы создания объекта – от проектирования каждой из его частей до момента сдачи в эксплуатацию. В качестве партнера в реализации проекта на конкурсной основе была выбрана компания Softline, имеющая большой опыт работы с BIM-технологиями и пул экспертов в области внедрения продуктов Bentley.

Softline при внедрении произвела большой объем программных доработок для реализации специфических нужд заказчика, были сделаны каталоги типовых BIM-элементов – трехмерные объекты, которые проектировщики используют для проектирования. Сейчас система работает по всем дисциплинам и позволяет спроектировать комплексный промышленный строительный объект.

В результате успешного внедрения «Полюс» ввел систему в промышленную эксплуатацию и приступил к проектированию технологически сложных объектов с применением технологий BIM. Так, например, были смоделированы несколько производственных блоков золотоизвлекательных фабрик. За счет применения BIM-технологий скорость проектирования и согласования документации существенно увеличилась. Благодаря интеграции систем BIM, нормативно-справочной информации и управления закупками удалось исключить лишние неэффективные этапы рабочих процессов, на которых данные сопоставлялись, рассчитывались и записывались вручную. Сейчас строительная документация выпускается автоматизировано в BIM-системе, спецификации формируются с учетом накопленной закупочной информации.

«До недавнего времени разные этапы работ при проектировании новых объектов велись в разрозненных программных инструментах, и мы приняли решение перейти на более технологичную, современную систему. Использование BIM существенно облегчает взаимодействие между проектировщиками, строителями, топ-менеджментом и инвесторами при строительстве нового объекта. 3D-модели позволяют повысить точность расчетов и более точно ставить задачи подрядчикам. Как следствие, сокращается срок реализации проектов в области строительства, снижается число ошибок, обусловленных человеческим фактором, практически исключается возможность перерасхода строительных материалов. Сотрудничество с Softline было крайне продуктивным: несмотря на сложность проекта, он был успешно реализован в сжатые сроки. Специалисты компании провели сотни доработок и адаптаций, работе с системой обучены десятки проектировщиков “Полюс”», — отметил Владислав Духновский, директор по развитию ООО «Полюс Проект».

«Выбранное заказчиком программное обеспечение используется большинством мировых лидеров в горнорудной и золотодобывающей отраслях. Кроме того, данное ПО можно настроить индивидуально под любые требования клиента, которые нередко оказываются более жесткими, чем существующие ГОСТы проектирования. Данный проект был достаточно сложным, к его реализации были привлечены высококвалифицированные специалисты со стороны Softline и вендора. После подбора и внедрения решений, мы провели обучение по работе с новым ПО для сотрудников ПАО “Полюс”. Softline продолжает оказывать заказчику гарантийную поддержку, в планах компаний сотрудничество по дальнейшему развитию проекта», — сказал Евгений Пряничников, ведущий менеджер по работе с крупными корпоративными клиентами Softline в г. Красноярск.