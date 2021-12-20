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Серверы Sitronics Group совместимы с российским ПО для СХД Baum Storage AI

Sitronics Group (входит в АФК «Система») и отечественный разработчик «СК-СХД» подтвердили совместимость программного продукта, предназначенного для централизованного хранения больших объёмов пользовательских данных с серверным оборудованием серии SIT SRH: SRH1221, SRH2221, SRH5221 по результатам испытаний.

Baum Storage AI и серверы Sitronics Group формируют конгломерат отечественного программного обеспечения и оборудования для хранения информации больших объемов с оптимальным распределением ресурсов на дисковых площадках. Серверы могут применяться для различных целей: от хранения архивов видеонаблюдения в ритейле до работы с информацией в госструктурах, банках и на крупных предприятиях.

Компания «СК-СХД» является официальным производителем и правообладателем программного продукта Baum Storage AI, который зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России.

Серверы от Sitronics Group серии SIT SRH имеют различную модификацию, подходят как для хранения больших объемов данных, так и для поддержки работы баз данных и облачных приложений, реализации решений виртуализации, аналитики больших данных и высокопроизводительных вычислений. Оборудование производится в России на заводе в Новосибирске.

«Наши серверы сертифицированы ведущими российскими производителями программных продуктов, в том числе совместимы с «Ред ОС» семейства Linux, теперь и с Baum Storage AI. Стек отечественного софта и железа является важным звеном цифрового суверенитета страны. Решение позволит обеспечивать различные задачи как бизнеса, так и государства, в том числе при создании критической инфраструктуры», – сказал президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

«Мы приложили немало усилий, чтобы создать стабильный и производительный программный продукт для систем хранения данных, не уступающий конкурентным решениям зарубежных производителей. Проводимые испытания совместимости с серверным оборудованием серии SIT SRH показали, что на российских решениях можно создавать корпоративные комплексы, обеспечивающие надежное хранение больших объемов данных и работу с ними», – отметил заместитель генерального директора «СК-СХД» Павел Гундин.

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