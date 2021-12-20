«Сберкорус» и «Диалог» перенесли кадровый документооборот в мессенджер

Цифровая платформа для компаний и физических лиц «Сберкорус» и компания «Диалог» (входит в экосистему «Сбера») создали возможность формирования кадровых документов в корпоративном мессенджере Dialog Enterprise. Об этом CNews сообщили представители «Сберкорус».

Теперь сотрудники компаний, работающих в России, с помощью чат-бота могут оформлять заявления на отпуск и увольнение, справки по форме 2-НДФЛ, служебные записки на командировки и другие кадровые документы.

Например, для заявления на отпуск достаточно указать даты его начала и окончания. Чат-бот сам добавит всю необходимую информацию из шаблона организации и сформирует готовый документ, на котором сотрудник проставляет электронную подпись с мобильного устройства или ПК. Затем файл автоматически пересылается для согласования в отдел кадров и другим ответственным лицам. После проставления каждой подписи инициатор и остальные участники процесса получают уведомление в мессенджере.

Перевод кадрового документооборота (КЭДО) в электронный вид сокращает время на формирование и подпись документов за считанные минуты. Интеграция сервиса КЭДО «Сберкорус» и корпоративного мессенджера Dialog Enterprise упрощает и ускоряет процесс оформления документации сотрудниками, которые работают дистанционно, на производстве или территориально распределенных объектах и не имеют доступа к ПК и шаблонам корпоративных документов.

Dialog Enterprise позволяет организовать защищенные коммуникации и эффективную совместную работу. Он поддерживает персональные и групповые чаты, голосовые сообщения, каналы для оповещения сотрудников, обмен файлами, аудио- и видеосвязь, чат-боты и мини-приложения. Для обеспечения безопасности данных в соответствии с требованиями крупнейших предприятий России в мессенджере реализовано шифрование сервера и защита push-уведомлений, а также интеграция с системами обеспечения ИБ. Продукт доступен на ОС Windows, macOS, Android, iOS, Linux и «Аврора», а также через браузеры.

С 23 декабря 2021 г. при подключении сервиса КЭДО «Сберкорус» корпоративный мессенджер Dialog Enterprise предоставляется бесплатно на три месяца. Предложение действует до 31 марта 2022 г.

«На корпоративном рынке существует, и в условиях гибридного формата работы усилилась, высокая потребность в продуктах, направленных на обеспечение полноценного доступа к корпоративным сервисам, в том числе и для сотрудников без фиксированного рабочего места. Электронный документооборот, доступный в корпоративных мобильных приложениях, позволяет упростить доступ к ИТ сервисам организации, при этом оптимизируя затраты на оформлении документов и ускоряя работу по процессам. Примером такого подхода является интеграция нашей платформы КЭДО с корпоративным мессенджером Dialog Enterprise. Партнерство с компанией “Диалог” — это отличный пример синергии, благодаря которой появляются решения, помогающие бизнесу за счет оптимизации процессов не только ускорять рутинные задачи, но повышать эффективность компании в целом», — сказал руководитель «Сберкорус» Сергей Машурин.

«Dialog Enterprise уже вышел за рамки сервиса мгновенного обмена сообщениями. Сегодня наш продукт выступает коммуникационным хабом, способным объединять различные корпоративные системы. Наша интеграция со “Сберкорус” — это важный шаг в рамках стратегии развития цифрового рабочего места, как ключевого элемента в реализации цифровой трансформации. Мы очень рады сотрудничеству с компанией «Сберкорус», усиливающей наше продуктовое предложение продуктом КЭДО, который полноценно отвечает нормативно-правовой базе в области ЭДО и помогает повышать эффективность сотрудников в условиях гибридного формата работы», — отметила генеральный директор компании «Диалог» Марина Настасенко.