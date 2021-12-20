«Интегро текнолоджиз» оптимизирует ресурсы экипажей авиакомпании «Россия»

Компания «Интегро текнолоджиз» завершила внедрение программно-аппаратного комплекса (ПАК) «Оптимизатор ресурсов членов летного и кабинного экипажей» в авиакомпании «Россия». Проект позволил снизить степень нерационального использования ресурсов, минимизировать человеческий фактор и заложил основу для повышения эффективности перспективного планирования в одном из крупнейших авиаперевозчиков страны. Об этом CNews сообщили представители «Интегро текнолоджиз».

Составление оптимального плана экипажей на рейс – одна из основных оптимизационных задач для авиакомпании «Россия». При ее выполнении необходим учет множества требований, в числе которых соблюдение законодательных норм, бизнес-правил, учет ограничений в связи с допусками и квалификацией членов экипажей, сокращение затрат на командировочное обеспечение экипажей, ограничения во времени на поиск оптимального решения.

Планирование пейрингов (план полетов) и ростеров (план назначений летного и кабинного экипажей) потребовало повышения эффективности, включая использование ресурсов, снижение рисков человеческой ошибки, обеспечение возможности контроля используемой методологии планирования. Для достижения качественного результата в заданном направлении с привлечением команды «Интегро текнолоджиз» в авиакомпании «Россия» внедрен ПАК «Оптимизатор ресурсов членов летного и кабинного экипажей». Он состоит из двух конфигураций серверов, двух систем хранения данных, двух коммутаторов сети хранения данных и программного решения.

Проектная команда создала эффективный инструмент автоматизированного итеративного перспективного планирования экипажей для применения в различных сценариях развития авиакомпании. Он легко адаптируется под изменения регламентирующих документов и бизнес-задач. На уровне пользователя система позволяет настраивать ключевые параметры при создании плана полетов, оперировать разными вариантами графиков работы экипажей, определять приоритеты для правил и критериев в этих графиках.

«Подобный класс систем является одним из самых непростых для внедрения. Это объясняется сложностью постановки целей и задач оптимизации, точностью настройки правил и ограничений, а главное – подходом к верификации заказчиком получаемых результатов. Проектная команда не только фактически осуществила первое внедрение решения, произвела его тесную интеграцию с основной производственной системой планирования экипажей, но и реализовала проект в сжатые сроки», – сказал генеральный директор компании «Интегро текнолоджиз» Дмитрий Попов.

Внедрение системы позволило оцифровать процесс перспективного планирования графика работы экипажей, сократить время выполнения задач в рамках процесса, повысить равномерность распределения объемов работ между членами экипажа. Для построения перспективных планов по пилотам и бортпроводникам для пяти флотов задействованы всего три бизнес-пользователя вместо десяти, на построение плана уходит от двух дней до пяти вместо двух недель ранее.

«Задача создания перспективного графика полетов экипажей достаточно трудоемка. Для того чтобы решить ее с должным качеством, требуется много времени и ресурсов. С помощью Оптимизатора наши сотрудники получили возможность не выполнять однотипные операции шаг за шагом, и снова и снова возвращаться к предыдущим шагам, а конфигурировать решение целиком и за короткое время. При этом мы существенным образом повысили степень справедливости распределения разных видов работ и полетного времени между членами экипажей, что является одной из ключевых целей данной работы. Теперь мы также ориентируемся на затраты авиакомпании на обеспечение рейсов экипажами при составлении того или иного сценария. Оптимизатор заставил и по-новому взглянуть на весь процесс планирования, увидеть, насколько важно здесь четкое описание бизнес-процессов и правил, а также как одно требование может сказываться на выполнении всех остальных. Подобные нюансы трудно заметить, когда ты не имеешь возможность моделировать различные сценарии графиков работы экипажей. Мы нацелены на дальнейшее развитие системы уже в контуре тактического и оперативного планирования и ставим цель прийти к максимально возможной автоматизации в этом деле», – отметил Игорь Погодин, заместитель директора центра планирования авиакомпании «Россия».