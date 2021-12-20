«Борлас» и «Софтлайн трейд» разрабатывают решение для российского представительства Flex Films на основе глобальной ERP-платформы Oracle

Группа «Борлас» объявила о завершении первого этапа проекта по внедрению в «Флекс филмс Рус» российской локализации Oracle e-Business Suite R12 (OeBS). Работы выполнялись с июля по сентябрь 2021 г. проектной командой «Софтлайн трейд» и группы «Борлас».

Ключевая задача первого этапа заключалась в адаптации архитектуры работающей в 8 странах глобальной системы к особенностям локальных требований с акцентом на формы и отчеты российской локализации Oracle. В настоящее время в российском юридическом лице ООО «Флекс филмс Рус» в OeBS ведутся все производственные и складские операции, необходимые для поддержки глобального производственного процесса компании. При этом часть бизнес-процессов, российский бухгалтерский и налоговый учет реализованы в отдельной локальной системе учета, что порождает ряд сложностей в выверке учетных операций между системами.

Требовалось провести анализ возможных конфигураций системы и предложить решение, которое исключило бы двойной ввод информации и минимизировало использование сторонних по отношению к OeBS учетных систем, чтобы уменьшить затраты на сопровождение программного обеспечения и риски возникновения ошибок в финансовой отчетности. Данная задача была успешно выполнена совместной командой экспертов локального офиса «Флекс филмс Рус», консультантами группы «Борлас» и «Софтлайн трейд», а также глобальной ИТ-командой Flex Films.

Компании-участники планируют продолжить трехстороннее сотрудничество и дальнейшее взаимодействие в рамках развития проекта по внедрению решений на платформе Oracle в «Флекс филмс Рус».

Генеральный директор «Флекс филмс Рус» Джунаид Кхан отметил: «Мы ведем свою деятельность во многих странах мира. В каждой юрисдикции системы учета и документооборота требуют локализации. Наша команда старается привлекать для этого партнеров, которые имеют глубокую экспертизу в требованиях местного законодательства и особенностях локальной бизнес-деятельности. Сотрудничество с «Софтлайн трейд» и группой «Борлас» является примером эффективной и плодотворной организации проектной деятельности».

Директор департамента сервисных услуг «Софтлайн трейд» Дмитрий Исаев сказал: «Широкая партнерская сеть вендоров и лидеров локальных рынков консалтинга во многих странах позволяет нам предоставлять мультинациональным корпорациям максимально эффективную проектную конфигурацию. Мы благодарим Flex Films за оказанное доверие и полагаем, что данный проект будет являться стартом долгосрочного сотрудничества, эффективного и взаимовыгодного для всех участников. Наше дальнейшее взаимодействие с группой «Борлас» в части развития локализованного решения обеспечит Заказчику в будущем соответствие системы всем требованиям как глобального, так и локального уровня».

Генеральный директор компании «Борлас» Вячеслав Казаков подчеркнул, что со сложностями внедрения глобальных решений в российских офисах сталкиваются многие международные компании, ведущие бизнес в нашей стране. «Помогать нашим иностранным партнерам адаптировать их системы к российским реалиям, одновременно повышая качество реализации всех процедур за счет использования ERP-систем от мировых ИТ-лидеров – интересная и важная задача. Группа «Борлас» занимает уникальное место на российском рынке благодаря двум экспертизам: мы являемся официальным партнером корпорации Oracle по локализации OeBS в России и обладаем внушительным портфелем успешных проектов тиражирования бизнес-приложений Oracle, так называемых roll-out проектов. Ведение бизнеса должно быть удобным и максимально эффективным для всех, кто готов прийти в Россию со своими глобальными информационными системами», – сказал Вячеслав Казаков.