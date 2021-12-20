Atos в России переходит на внутренний электронный документооборот в рамках реализации стратегии устойчивого развития

Компания Atos завершает этап подготовки внутреннего электронного документооборота (ЭДО) и в ближайшее время приступит к его внедрению в России. К основным причинам, которые способствовали такому переходу, относятся удобство и прозрачность системы для сотрудников, а также повышение лояльности к компании среди соискателей. Об этом CNews сообщили представители Atos.

Год назад Atos успешно внедрил ЭДО для работы с внешними контрагентами, а сейчас планирует перевести внутренний документооборот в электронный формат. Данное решение было продиктовано рядом преимуществ такой системы, которые позволят значительно облегчить работу с документами. Это ускорит процессы принятия решений и увеличит производительность сотрудников, поскольку в ЭДО будут перенесены такие рутинные задачи, как, например, поиск, подписание и обмен документами. Помимо этого, переход на электронный документооборот соотносится с экологической политикой Atos. В рамках эко-оптимизации рабочих процессов руководство стремится сократить выбросы углерода в окружающую среду и снизить потребление природных ресурсов.

Сейчас все сферы бизнеса постепенно переходят на ЭДО. Эта тенденция обусловлена не только удобством такой системы, но и внешними обстоятельствами. Большую роль сыграла пандемия, во время которой многим пришлось перейти на удаленный формат работы. Так, быстрый обмен бумажной документацией стал практически невозможен. Еще одним толчком к внедрению ЭДО стало вступление в силу в 2020 г. федерального закона, по которому каждая организация получила законную возможность полностью отказаться от физических документов.

«Внедрение электронного документооборота закрепит позиции Atos в России в качестве конкурентного и перспективного игрока рынка, а также предоставит ключевые преимущества для стабильного и долгосрочного развития», — отметил Эдгарс Пузо, генеральный директор Atos в России и СНГ.

«Переход на ЭДО влияет и на корпоративную культуру. Нам важно создать подходящие условия работы для каждого специалиста Atos, а работа в едином информационном пространстве дает возможность каждому сотруднику быть вовлеченным в корпоративные процессы», — сказала Наталья Черноусова, руководитель отдела персонала Atos в России.

Проект по переводу внутренних документов в электронный формат стартовал в апреле 2021 г. К настоящему моменту компания уже определила подрядчика и находится на этапе подготовки к запуску системы электронного документооборота — выполняются процедуры по анализу бизнес-процессов, которые необходимо перевести в ЭДО, обсуждаются технические задания.

О компании

Atos – международный лидер в области цифровой трансформации с годовым оборотом более 11 млрд евро и количеством сотрудников 107 тыс. человек. Atos предоставляет высокотехнологичные комплексные решения в области консалтинга, системной интеграции, управляемых сервисов и аутсорсинга бизнес-процессов, облачных вычислений, безопасности и управления большими данными для всех отраслей в 71 стране мира.

Являясь лидером в сфере декарбонизации, Atos стремится обеспечить безопасность и обезуглероживание цифровых технологий для своих клиентов. Atos является международным ИТ-партнером Олимпийских и Паралимпийских игр, а также представлен на фондовых рынках Франции Euronext Paris, CAC 40 ESG и Next 20 Paris.