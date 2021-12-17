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Интеграция ИТ в банках
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ВТБ внедрит технологии искусственного интеллекта для обработки запросов клиентов без участия человека

ВТБ в рамках технологической трансформации разработал систему, позволяющую ускорить и улучшить распознавание текстовых запросов клиентов при обращении в банк посредством чат-бота (например, через приложение «ВТБ онлайн»). Технология позволяет быстрее обрабатывать стандартные запросы пользователей без участия человека. В перспективе это позволит ускорить время обработки запроса от клиента на 90%. Об этом CNews сообщили представители ВТБ.

В основе банковской разработки – использование продвинутой технологии искусственного интеллекта - возможности самообучения. Внедрение системы Auto ML позволит улучшить клиентский опыт и повысить уровень доверия к роботизированным ассистентам.

Потенциал технологии – увеличение до 40-50% доли запросов, обработка которых может быть автоматизирована и таким образом ускорена в несколько раз – от 50 до 90%, в зависимости от конкретного бизнес кейса.

Разработка системы была завершена в рекордно короткие сроки. Внедрение системы позволит увеличить общее качество обслуживания входящих запросов в интервале от 10% до 30%, в зависимости от сложности и темы запроса. На данный момент технология протестирована на ряде клиентских сценариев.

«В рамках технологической трансформации ВТБ работает над внедрением удобных и современных сервисов для наших клиентов. Цель трансформации – возможность предоставлять клиентам 100% доступность финансовых услуг онлайн. Внедрение системы Auto ML – еще один шаг а этом направлении», - отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

ВТБ делает акцент на внедрении искусственного интеллекта в бизнес-процессы в том числе для постоянного усовершенствования клиентских сервисов и противодействия попыткам мошенничества.

В дальнейшем ВТБ планирует поэтапное развитие и применение продвинутых технологий искусственного интеллекта – как в ширине охвата, так и в совершенствовании самих технологий.

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