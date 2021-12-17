Продукты Prof-IT Group будут доступны по модели SaaS на базе облачной платформы VK

Prof-IT Group упростит промышленным компаниям доступ к цифровым технологиям при помощи VK Cloud Solutions (ранее Mail.ru Cloud Solutions). Продукты Prof-IT Group будут доступны клиентам интегратора по модели SaaS на базе облачной платформы VK. Об этом CNews сообщил представитель компании «VK цифровые технологии».

Благодаря запуску продуктов по модели SaaS клиенты Prof-IT Group получат более простой и быстрый доступ к решениям для цифровизации, чем при их локальном развертывании. Они смогут экономить на настройке и обслуживании инфраструктуры, а также сократить нагрузку на ИТ-департамент. Это особенно удобно для крупных предприятий с большим числом территориально распределенных объектов. Партнерство с VK Cloud Solutions позволит Prof-IT Group расширить число и географию клиентов.

Планируется, что по модели SaaS будут доступны решения интегратора, предназначенные для автоматизации стратегически важных процессов на предприятиях. К ним можно отнести решения для управления жизненным циклом изделия (PLM) и управления лабораторией и разработкой продуктов (LIMS) на базе продуктов Siemens Industries Digital Software, различные конфигурации решений на основе продуктов фирмы «1С», а также собственный продукт Prof-IT SRM для повышения качества планирования закупок и улучшения взаимодействия с поставщиками.

В дальнейшем линейка решений может быть расширена по мере адаптации собственных и партнерских решений для работы на базе облака VK Cloud Solutions.

«В 2021 г. сложно представить продуктовый портфель ИТ-компании без облачных продуктов. Решения, распространяемые по модели SaaS, более доступны для клиентов, чем локальные развертывания. Для подключения к SaaS-сервисам им не нужна собственная ИТ-инфраструктура или штат ИТ-специалистов. В связи с этим сокращается скорость запуска цифровых инициатив и затраты на автоматизацию бизнеса. Мы рады, что с помощью VK Cloud Solutions помогаем нашим клиентам проще и быстрее оцифровать производственные и бизнес-процессы», – отметил Евгений Сударкин, генеральный директор Prof-IT Group.

«Мы видим, как быстро растет интерес к цифровизации со стороны отечественного промышленного сектора. Автоматизация помогает предприятиям ускорить сроки выпуска продукции, повысить производительность, сократить затраты на техобслуживание оборудования, а также время простоя производственных мощностей. Это, в свою очередь, приводит к росту их выручки. На нашей облачной платформе уже представлено много решений для промышленности, и мы регулярно обновляем их портфель. Объединение компетенций VK Cloud Solutions и Prof-IT Group — еще один шаг в этом направлении, который расширит возможности клиентов в области эффективного управления производством», — сказал Леонид Аникин, директор по развитию компании «VK цифровые технологии».