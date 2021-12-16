«ТехЛАБ» разработал информационную панель руководителя здравоохранения

Компания «ТехЛАБ» разработала информационную панель руководителя регионального здравоохранения. Решение позволяет визуализировать ключевые региональные показатели медицинской службы и сокращает время на принятие важных управленческих решений. Информационная панель предназначена для региональных подсистем ВИМИС, реализуемых на платформе, также созданной компанией «ТехЛАБ».

Управление здравоохранением сегодня неразрывно связано с мониторингом, анализом и контролем данных, поступающих из медицинских организаций. При этом большинство медицинской отчетности по-прежнему поступает в «сухих» статистических формах и объемных таблицах. Такой формат данных достаточно сложен для восприятия и быстрого анализа, а также затрудняет принятие оперативных управленческих решений.

Команда «ТехЛАБ» провела глубокий анализ статистических форм и таблиц и смогла изменить представление данных, дополнив табличный формат визуализацией и выделив наиболее важные показатели. Таким образом, информационная панель руководителя здравоохранения представляет собой дашборд с возможностью «провалиться» в детальные данные и экспортировать при необходимости их в Excel- или pdf-документ.

«Правильная эксплуатация современных BI-платформ невозможна без больших команд, которые обслуживают и настраивают такие решения под требования стейкхолдеров. Такая работа – это сложный процесс, состоящий из сбора требований, анализа предметной области, анализа и выделения ключевых показателей из массива данных, написания запросов к базам данных, формирования визуального представления дашборда и так далее – это масса работ, которые требуют временных и материальных затрат. В нашем решении эта составляющая уже учтена – пользователь информационной панели получает готовый к использованию продукт с первого дня установки», – отметил Дмитрий Семенов, руководитель проектов «ТехЛАБ».

Новая разработка используется в составе «Мультипаспорта пациента», на базе которого «ТехЛАБ» реализует региональные подсистемы по нескольким профилям. Основой для дашбордов является информация из «Мультипаспорта пациента», который может вести трекинг пациента в регионе по любой нозологии благодаря максимально гибкому интерфейсу и разнообразным параметрам заболевания. Это множество фактов, которые необходимо зафиксировать в процессе оказания медицинской помощи пациенту: агрегированные показатели по контрольным спискам пациентов в разрезе медицинских организаций и районов, актуальные показатели маршрутизации в регионе, статистические показатели, данные о заболеваемости и смертности, ключевые цифры для оценки количества проведённых исследований. Список очень обширный, поскольку существующие статистические формы и таблицы Минздрава России требуют очень большой массив данных для наполнения.

«Обычно заказчики, приобретая BI-платформу, вынуждены самостоятельно делать запросы в базы данных и настраивать графики в соответствии со своими задачами. Мы проанализировали статистические формы и создали инструмент, который позволяет экономить время клиентам. Наша команда выбрала из отчетных таблиц ключевые показатели, которые чаще других используются при принятии решений, и визуализировали их в удобном формате. Другими словами, решение включает в себя заранее подготовленную экспертизу и ее визуализацию. Пользователю только остается применить фильтры. Самое главное — нам удалось сделать это решение кросс-нозологическим, то есть информационные панели могут быть спроектированы под любую нозологию — онкологию, ревматологию, кардиологию и другие», — сказал Дмитрий Семенов.

О компании

«ТехЛАБ» — российский разработчик программного обеспечения для отрасли здравоохранения. Команда ИТ-специалистов с участием практикующих врачей и экспертов здравоохранения работает над созданием и внедрением высокотехнологичных ИТ-решений для российской медицины. Ключевой продукт «ТехЛАБ» — Galenos, система поддержки принятия врачебных решений и контроля за выполнением медицинских стандартов диагностики и лечения. Galenos проходит апробацию в ряде крупнейших российских медучреждений страны — Институте онкологии имени Н.Н. Петрова, ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России и др. Информационная система Galenos включена в «Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных» Минцифры России.