Обновленная версия аналитической платформы Visiology сертифицирована ФСТЭК

Visiology и СИС объявили о сертификации в системе ФСТЭК аналитической платформы Visiology версии 2.22. Таким образом, Visiology – это первая аналитическая платформа из реестра российского ПО, которая повторно подтвердила соответствие требованиям по безопасности информации.

Сертификат № 4339, выданный 15 декабря 2020 г., был переоформлен 23 ноября 2021 г. Он подтверждает, что Visiology – это программный продукт со встроенными средствами защиты от несанкционированного доступа к информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, и что он соответствует российским требованиям по безопасности информации. Детали и условия поставки новой сертифицированной версии продукта можно уточнить в компании СИС или у ее партнеров.

Стоит отметить, что в декабре 2020 г. сертификацию прошла версия платформы 2.18, став первым BI-продуктом из реестра отечественного ПО, подтвердившим соответствие требованиям безопасности информации. Версия 2.18, сертифицированная ФСТЭК, внедрена в трёх подразделениях крупного государственного энергетического холдинга, а также используется в сфере муниципального управления с целью поддержки малого и среднего предпринимательства.

«Для нас очень важно, чтобы все наши клиенты имели доступ к наиболее актуальной версии платформы Visiology и могли воспользоваться самыми свежими функциями и улучшениями. Конечно, невозможно сертифицировать все релизы – их выходит больше 5 в год – но мы стараемся, чтобы пользователи сертифицированных версий регулярно получали новинки, реализованные в нашей платформе. Сертификация версии 2.22 позволит нашим клиентам, для которых важно соблюдение требований безопасности информации, воспользоваться такими функциями как регламентированная отчетность, инструмент загрузки слабоструктурированных Excel файлов ViLoader и другими», – сказал генеральный директор Visiology Иван Вахмянин.

Основные изменения в релизе 2.22 коснулись модуля ввода данных: инструмент Smart Forms позволяет загружать данные из сложных неструктурированных Excel-файлов и продолжать работать с ними на формах ввода, дополнять и обогащать данные. Такой подход уже позволил в разы снизить трудоемкость загрузки неструктурированных Excel-файлов в целом ряде проектов и получил высокие оценки со стороны пользователей.

«В проектах с длительным жизненным циклом (а в тех областях, где требуется соответствие требованиям российских регуляторов, таких большинство) очень важно, чтобы разработчик не прекращал развития сертифицированных версий, не бросал на полпути начатое им дело. Рады, что такие компании как Visiology это понимают, и мы всегда готовы поддержать их, – отметил генеральный директор компании СИС Сергей Груданов. – Новый сертификат демонстрирует готовность Visiology уделять серьезное внимание инструментам для решения задач самых разных заказчиков».

На базе Visiology разработаны и внедрены аналитические решения для органов государственного управления (ряд ситуационных центров губернаторов регионов РФ), государственных компаний (ГТЛК, АЛРОСА) и крупных промышленных предприятий (ТВЭЛ, «Русская медная компания»).

В России защита информации в ряде сфер, включая государственные информационные системы (ГИС), информационные системы обработки персональных данных (ИСПДн), объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ), регулируется государством. Чтобы выполнить требования законодателей и регуляторов (например, при аттестации информационных систем), необходимо применять программное обеспечение, сертифицированное по требованиям безопасности информации. Контролирует систему сертификации средств защиты информации ФСТЭК России.