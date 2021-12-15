Tegrus модернизировал инфраструктуру хранения данных ЦМИ МГУ

Новая инфраструктура обработки и хранения данных позволит повысить надежность и доступность информационных систем и сервисов ЦМИ МГУ и обеспечить должный уровень безопасности научных данных.

Центр морских исследований МГУ имени М.В. Ломоносова — научно-техническая компания, учрежденная Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова и наукоёмкими российскими предприятиями, занимающимися комплексными морскими исследованиями. В связи с увеличением количества научно-исследовательских работ на морских акваториях и в прибрежной зоне ЦМИ решил модернизировать свои системы обработки и хранения данных, поскольку мощностей текущего оборудования, используемого в общей системе обработки полученных данных, уже не хватало.

Компания Tegrus выступила единым подрядчиком по реализации данного проекта. Перед системным интегратором встала задача разработать новое многоуровневое масштабируемое решение для хранения данных, которое бы удовлетворяло требованиям по скорости роста хранения информации (50-75% в год), было бы актуальным на ИТ-рынке на ближайшие несколько лет и являлось оптимальным по соотношению занимаемое пространство-цена-качество.

Проект был полностью реализован на базе решений Dell Technologies. Заказчик уже использовал сервера Dell EMC PowerEdge 13-го поколения и хотел по возможности сохранить или использовать их в разрабатываемом решении. Реализации системы с инсталляцией нового оборудования Dell Technologies предшествовал всесторонний аудит текущего оборудования, были категоризированы все системы и хранимая в массивах информация, спроектировано оптимальное решение. В рамках данного проекта специалистами Tegrus была предложена многоуровневая система хранения данных Dell EMC с FC-подключением, пятилетней гарантией и возможностью дальнейшего масштабирования любого из уровней в зависимости от потребностей заказчика.

Новые платформы систем хранения данных были внедрены за два месяца. Полностью модернизированная инфраструктура обработки и хранения данных позволит повысить надежность и доступность информационных систем и сервисов, обеспечить должный уровень безопасности данных и предоставить оперативную масштабируемость ИТ-систем в условиях растущих потребностей заказчика.

«В ходе реализации данного проекта вместе с нашим партнером Dell Technologies мы помогли заказчику внедрить новое высокопроизводительное решение для обработки и хранения данных, которое обеспечивает непрерывность работы и качественную интеграцию всех имеющихся ИТ-систем», – отметил Владимир Бочкарев, технический директор Tegrus.