«Крок» внедрил систему управления мобильными устройствами в сети магазинов «Снежная Королева»

ИТ-компания «Крок» внедрила централизованную EMM-систему (Enterprise Mobility Management) для «Снежной Королевы» – российской сети мультибрендовых магазинов модной одежды. Решение на базе SOTI MobiControl позволит оптимизировать работу сотрудников и поддерживать быстрые темпы роста и высокий уровень эффективности бизнес-процессов.

В магазинах «Снежной королевы» для выполнения различных бизнес-задач используется служебное мобильное приложение, запускаемое на корпоративных устройствах, смартфонах и терминалах сбора данных. Решение EMM, внедренное с помощью «Крок», построено на базе одной из лучших программ для дистанционной работы с терминалами сбора данных и позволяет управлять корпоративными устройствами из единого центра.

Среди ключевых целей внедрения EMM-системы – возможность оперативной подачи информации на терминалы сбора данных, о том, что происходит с товарами, а также – оптимизация работы специалистов. Решение заменяет сразу несколько продуктов и позволяет управлять целым спектром процессов. Благодаря EMM-системе, можно гибко настраивать как ролевые модели, так и права доступа, оперативно развертывать сетевые параметры, программное обеспечение и различные обновления, а также – осуществлять удаленную поддержку устройств.

«Всегда важно, чтобы подобные решения максимально быстро и безошибочно интегрировались с уже существующими ИТ-системами, подгружали всю необходимую для специалистов информацию и нужный набор настроек. Софт для управления устройствами может использоваться как для терминалов, так и для корпоративных смартфонов и ПК. Он позволяет существенно экономить время и силы специалистов, в частности – технических, а также помогает упростить и оптимизировать многие процессы, повысить их эффективность», – отметил Дмитрий Смирнов, директор по развитию бизнеса ИТ-компании «Крок» в ритейле.

Система управления подразумевает множество полезных функций: просмотр, информации по каждому зарегистрированному устройству, удаленное подключение к рабочему столу Android, распространение приложений и включение режима киоска.

«Многофункциональность и универсальность – ключевые особенности решения SOTI для корпоративной мобильности. SOTI предоставляет заказчикам разносторонний инструмент с несложной архитектурой и удобным интерфейсом – это позволяет заказчикам реализовать различные задачи по администрированию, отслеживанию и технической поддержке мобильных активов. Кроме того, MobiControl позволяет одновременно подключить устройства разного типа и на разных ОС – таким образом, становясь единым центром контроля для мобильности в компании», – сказал Дмитрий Кузовлев, менеджер по развитию бизнеса компании SOTI в России и СНГ.

Система также позволяет снизить риски утери устройств (в том числе – при краже смартфона, увольнении сотрудника и отсутствия возможности оперативно забрать устройство), улучшить соблюдение правил информационной безопасности, упростить сопровождение и поддержку и так далее. Внедрение решения позволит «Снежной Королеве» обеспечить безопасное и эффективное использование современных, многофункциональных и производительных терминалов для сбора данных. А при необходимости можно использовать устройства на базе операционных систем Android, iOS, Windows и Linux – в том числе личные гаджеты сотрудников.

«В сотрудничестве с ИТ-компанией «Крок» нам удалось реализовать проект, позволяющий повысить мобильность процессов и улучшить клиентский сервис «Снежной королевы». EMM-система на базе SOTI покрывает всю цепочку продаж: от складских комплексов и логистики до розничных магазинов и интернет-торговли с доставкой в пункты выдачи товаров. Этот кейс для нас очень важен, поскольку мы активно масштабируемся: сеть покрывает свыше 50 городов России, открыто 130 магазинов, в которых совершается более 3 млн покупок ежегодно», – отметил Андрей Вирченко, заместитель директора ДИТ сети мультибрендовых магазинов «Снежная королева».

Решение обеспечивает безопасный обмен данными между корпоративным устройством и системами сети магазинов «Снежная Королева» и может использоваться не только при работе с товаром, но и при фиксации факта передачи заказа, поступления оплаты, а также для доставки на устройства необходимых настроек, в том числе формирования «белого списка» допустимых приложений. С помощью программного обеспечения, можно также блокировать устройство, покинувшее периметр действия Wi-Fi сети компании.

«Внедренная в «Снежной королеве» система управления мобильными устройствами содержит пакет приложений для решения актуальных бизнес-задач и отвечает высоким требованиям безопасности в корпоративной среде. Особенностью данного проекта является то, что в нем с помощью EMM-инструментов реализованы требования регулирующих органов, касающиеся национальных стандартов маркировки и движения меховых изделий», – подчеркнул Игорь Бонев, руководитель направления программной инфраструктуры ИТ-компании «Крок».