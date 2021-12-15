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Cloud4Y защищает персональные данные посетителей Краснодарской бальнеолечебницы

Центр восстановительной медицины и реабилитации «Краснодарская бальнеолечебница» — это медицинское учреждение с полувековой историей. Каждый год лечение здесь проходит более 20 тыс. человек. Посетителям предлагаются лечение и профилактика заболеваний органов опоры и движения, дыхания, пищеварения, нервной и сердечно-сосудистой системы, заболеваний кожи, урологических и гинекологических, а также отдельные лечебные процедуры и разработку индивидуальных лечебно-оздоровительных программ на любое количество дней.

Большое количество пациентов означает наличие внушительного размера базы данных с персональными данными. Своими силами здравнице трудно обеспечить надлежащие условия хранения и защиты ПДн. Для этого требуется закупка дорогостоящего оборудования и ПО, а также размещение, настройка и обслуживание используемого «железа». Поэтому Краснодарская бальнеолечебница обратилась за помощью к облачному провайдеру Cloud4Y.

В рамках услуги «Облако ФЗ-152» провайдер предоставил инфраструктуру по модели IaaS, которая позволяет добиться технического соответствия требованиям в области защиты данных. Решение упрощает соблюдение требований законодательства 152-ФЗ для операторов ПДн и помогает избежать нарушений, связанных с хранением персональных данных российских граждан. Наличие аттестатов УЗ1-4, 1К, 1Г гарантирует безопасное хранение чувствительных данных в защищенном контуре Cloud4Y не только для частного бизнеса, но и для государственных компаний.

Защищенная инфраструктура провайдера прошла аттестацию лицензиатами ФСТЭК и подтвердила ее соответствие требованиям безопасности ФСБ. Миграция в облако позволила Краснодарской бальнеолечебнице избежать крупных расходов на закупку оборудования, и при этом быстро получить надежное отказоустойчивое решение, соответствующее российским законам и удобное в использовании.

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