Севергазбанк внедрил систему учета и отчетности на базе платформы «1С:Предприятие 8»

«Айти капитал» реализовала проект по автоматизации процессов административно-хозяйственной деятельности и оперативного учета имущества в Севергазбанке. Новая система на базе «1С:Предприятия 8» охватила 50 рабочих мест в головном офисе и всей филиальной сети банка.

Для обеспечения деятельности головного офиса и филиалов банку необходимо оперативно управлять административно-хозяйственной деятельностью. В 2019 г. руководство Севергазбанка приняло решение о внедрении новой автоматизированной системы АХД банка. Было выбрано современное флагманское решение для банков на платформе «1С:Предприятие 8». Тендер на исполнение проекта выиграла компания «Айти капитал» – партнер фирмы «1С» по автоматизации финансового сектора, автор и разработчик тиражных решений для банков на платформе «1С», которые используются более чем в 80 банках.

Основой для создания централизованной системы управления расходами банка был выбран тиражный программный продукт «1С:АХД банка» фирмы «1С» и «Айти капитал».

В ходе проекта были автоматизированы следующие задачи: административно-хозяйственная деятельность, МСФО-16, оперативный учет имущества с отдельными автоматизированными рабочими местами материально-ответственных лиц и статус-машиной, контрольные и регламентные банковские процедуры, интеграция с АБС банка (Инверсия).

С помощью решения «Айти капитал» настроил в СГБ: учет резервов на возможные потери; учет хозяйственных договоров и взаиморасчетов с контрагентами; учет расчетов с подотчетными лицами; регламентные процедуры бухгалтерского учета; учет событий после отчетной даты (СПОД); учет основных средств (ОС); учет недвижимости, временно не используемой в основной деятельности (НВНОД); учет долгосрочных активов, предназначенных для дальнейшей продажи (ДАПП) и капитальных вложений; учет нематериальных активов, запасов; внесистемный учет материальных ценностей; учет финансовой аренды по стандарту МСФО-16; НДС, налоговый учет отложенных налогов.

В рамках проекта осуществлена миграция из текущих систем банка в целевую нормативно-справочной информации и остатков по счетам аналитического учета, разработаны отчетные формы.

Для оптимизации существующих процессов учета имуществом до момента формирования бухгалтерских документов в банке организованы автоматизированные рабочие места материально ответственных лиц с возможностью ввода операций по соответствующему учету, для каждой из которых настроены вариативные маршруты согласования, в которых в свою очередь участвуют все подразделения банка.

В системе «1С:АХДБ» являются единым процессом административно-хозяйственная деятельность, учет финансовой аренды и прочие блоки. Таким образом, на каждом этапе учета ответственному лицу доступна вся информация, в том числе по, что сокращает время принятия решения при ведении учета. Передача или возврат операций по учету имущества на следующий этап согласования выполняется «по одной кнопке», что также существенно ускоряет весь процесс.

Централизованное решение «1С:АХДБ» в двух операционных центрах и головном офисе СГБ позволило оптимизировать трудозатраты на 20%. 50 сотрудников банка осуществляют ежедневные операции. «1С:АХДБ» позволяет поддержать ввод операций по административно-хозяйственной деятельности банка, учет движений имущества МОЛ, ввод платежей по административно-хозяйственным расходам в режиме 24/7.

Ключевым результатом проекта стала централизация всех функций проекта на единой ИТ-платформе. В новой системе в 2020 г. автоматизированы и сосредоточены все процессы, связанные с административно-хозяйственной деятельностью банка и другими заявленными входе проекта потребностями.