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Подтверждена совместимость «Ред ОС» с wine 6.0 и платформы nanoCAD

«Ред софт» и «Нанософт разработка» завершили тестирование на совместимость своих продуктов. В результате была подтверждена корректность работы операционной системы «Ред ОС» с wine 6.0 (Staging) и платформы nanoCAD 21.0х64.

Платформа nanoCAD – это платформа для проектирования и моделирования объектов различной сложности. Поддержка форматов dwg и IFC делает ее подходящим решением для совмещения САПР- и BIM-технологий. Продукт зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России.

«Строительная отрасль играет важную роль в российской экономике. Её цифровизация и автоматизация на базе отечественного санкционно устойчивого ПО — важнейшая задача. Совместное решение «Ред софт» и «Нанософт разработка» — серьезный шаг в этом направлении. Благодарим коллег за сотрудничество», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

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