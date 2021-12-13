Konica Minolta выпустила систему визуального контроля качества Visual Quality Inspection

Konica Minolta запускает систему выявления дефектов и аномалий на основе ИИ и IoT – Visual Quality Inspection. Ее применение позволит клиентам компании улучшить процессы контроля качества. Об этом CNews сообщили представители компании iTrend

Система видеоаналитики Visual Quality Inspection базируется на IoT-платформе для обработки изображений FORXAI Konica Minolta. Это решение, предварительно обученное на данных, мгновенно обрабатывает изображения и видео при помощи искусственного интеллекта как локально, так и в облаке. Материал для обработки поступает от высокочувствительных интеллектуальных видеокамер, которые обнаруживают дефекты лучше человеческого глаза. В результате анализа платформа распознает специфические паттерны и таким образом идентифицирует дефекты.

Всю информацию продукт поставляет клиенту в режиме реального времени. Система определяет размер и значимость дефектов, царапин, разливов, утечек, включая трещины и посторонние предметы, а также неправильное положение конкретных объектов. Дефекты оцениваются в зависимости от степени серьезности по шкале от 0 до 100%, уведомление руководителю процесса немедленно поступает через приборную панель. Далее он может получить изображения с соответствующих камер, чтобы определить тип предупреждения. Это позволяет оперативно реагировать на проблему и минимизировать потребность в персонале, так как необходимость постоянно контролировать каждую камеру исчезает. Количество ошибок, связанных с человеческим фактором, снижается, и в результате повышается качество продукции. Платформа также содержит информацию об общем количестве обнаруженных испорченных элементов, типах дефектов и дает долгосрочный прогноз их возможного возникновения на производстве в будущем. Удобный пользовательский интерфейс решения прост в управлении, для работы с ним не обязательно иметь знания о программировании или машинном обучении.

Таким образом, новый продукт Konica Minolta позволяет оптимизировать контроль качества – дорогостоящий, трудоемкий и длительный процесс, требующий нескольких часов непрерывных проверок инспекторами, особенно на производстве, в логистике и на складах. Кроме того, система увеличивает его точность, что очень актуально, так как ручной контроль качества иногда невозможно провести на должном уровне из-за высокой сложности производственных конвейеров. Иногда на его точности негативно сказывается и человеческий фактор, например, усталость и невнимательность инспектора. Высокая точность контроля качества, тем временем, необходима для повышения рентабельности производственной линии, предотвращения потери дорогостоящего оборудования и материалов, а также травм сотрудников. Система значительно улучшает безопасность и эффективность производственного процесса на предприятиях из разных отраслей.

К настоящему времени систему использует целый ряд европейских клиентов Konica Minolta. Среди них, например, поставщик фармацевтической продукции, производители автомобильных ободов, тяжелых рам для полуприцепов, изоляционной пленки. Также с платформой работает международный производитель бытовой техники.

О Konica Minolta Business Solutions Russia

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH, со штаб-квартирой в Лангенхагене, Германия, является частью холдинга Konica Minolta Inc., Токио, Япония. Интересы компании в России представляет ООО «Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша».

Konica Minolta выступает в роли ИТ-провайдера полного цикла: предлагает актуальные технологии для малого и среднего бизнеса, крупных предприятий, государственного сектора. Одно из ключевых направлений — продукты и сервисы для цифровых рабочих мест: облачные решения, управляемые услуги печати, а также технологии интеллектуального видеонаблюдения для управления рабочими процессами, автоматизации, безопасности и совместной работы в удаленном формате.

Компания была признана лидером трансформации офисной печати в исследовании IDC MarketScape: Worldwide Print Transformation 2020 Vendor Assessment. Эксперты оценили ее прогресс в развитии управляемых сервисов для современных рабочих мест. А в 2021 г. компания стала авторизованным партнером Microsoft. Также Konica Minolta получила престижную премию Buyers Lab PaceSetter Award for Serviceability and Support 2020/2021 от Keypoint Intelligence за инновационный подход к сервисному обслуживанию.

Также, по данным InfoSource, компания уже более десяти лет лидирует на рынке высокопроизводительной печати в Европе, Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.

Konica Minolta Business Solutions Europe представлена дочерними структурами и дистрибьюторами более, чем в 80 странах Европы, Центральной Азии, Ближнего Востока и в Африки. Компания обладает штатом 9000 сотрудников (по состоянию на апрель 2021 г.). Объем продаж Konica Minolta Europe составил более 1,9 млрд евро в 2020 финансовом году.