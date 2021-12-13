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aQsi оборудовала валидаторами общественный транспорт Ростова-на-Дону

aQsi оборудовала валидаторами общественный транспорт Ростова-на-Дону.

Новые валидаторы aQsi Cube для бесконтактной оплаты установлены на маршрутах №4 и 8.

Устройства размещены около каждого входа — пассажиры смогут зайти в любую удобную им дверь, приложить карту и сразу же оплатить проезд. Благодаря этому сократились очереди, а соответственно и время посадки пассажиров.

Новые валидаторы принимают плату за проезд банковской или транспортной картой, Apple, Samsung и Google Pay или умными часами, а также сообщают, успешно или неуспешно прошла транзакция коротким звуковым сигналом, а пассажир получает электронный чек. Те, кто желает оплатить проезд наличными, может это сделать у водителя при помощи смарт-терминала aQsi, который моментально распечатает чек. Кроме того, пассажир может проверить остаток средств на транспортной карте после проведения транзакции с помощью кнопки «Информация».

Система бескондукторной оплаты создает комфортные условия для всех участников поездки. Водитель не отвлекается на процесс оплаты билета, а пассажир самостоятельно оплачивает проезд удобным для него способом.

Внедрение системы бескондукторной оплаты не привело к росту количества пассажиров, не оплачивающих проезд, а работающие на линии контроллеры обеспечили оперативное выявление тех граждан, которые решили проехать бесплатно. Впрочем, пассажиры ведут себя сознательно и оплачивают проезд самостоятельно.

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