Сервисы VK Cloud Solutions помогли Prof-IT Group сократить время простоев на 65%

Цифровой промышленный интегратор Prof-IT Group повысил надежность и стабильность работы ИТ-инфраструктуры с помощью сервисов VK Cloud Solutions. Миграция в облако VK Cloud Solutions позволила компании создать более гибкую и масштабируемую среду для разработки собственных ИТ-продуктов. Об этом CNews сообщили представители агентства iTrend.

Prof-IT Group специализируется на разработке и внедрении комплексных систем управления производством и решениях для Индустрии 4.0, а также занимается цифровизацией городской инфраструктуры.

С увеличением числа клиентов и расширением портфеля продуктов и услуг нагрузка на ИТ-инфраструктуру Prof-IT Group начала расти. Имеющихся вычислительных ресурсов стало недостаточно для обеспечения отказоустойчивости сервисов. Риск периодических сбоев мог привести к замедлению производственных процессов и негативно сказаться на общей продуктивности компании. Кроме того, стало значительно труднее масштабировать ресурсы под возрастающие потребности внутренней разработки и тестирования продуктов.

Чтобы добиться большей гибкости и надежности работы ИТ-инфраструктуры, в Prof-IT Group приняли решение осуществить миграцию в облачную среду. Команда VK Cloud Solutions предложила интегратору широкий набор сервисов для сред разработки, а также организовала качественную поддержку на период миграции и переноса данных. Это стало определяющим при выборе технологического партнера.

Облачные сервисы VK Cloud Solutions начали использовать в процессе разработки таких продуктов, как Prof-IT MES для управления производственными процессами, Prof-IT SRM для автоматизации закупок и работы с поставщиками, платформа радиочастотной идентификации Prof-IT IDENTIQ для автоматического прослеживания активов на производстве. Помимо этого, сервисы VK Cloud Solutions служат основой для бизнес-приложений, ИТ-экосистемы Prof-IT Group, а также инфраструктуры, предоставляемой клиентам.

Аренда виртуальных машин VK Cloud Solutions дает Prof-IT Group возможность упростить и удешевить развертывание инфраструктуры для разработки продуктов и приложений. Компании не нужно вкладывать средства в «железо» и тратить ресурсы на его обслуживание. Для повышения надежности работы инфраструктуры в Prof-IT Group подключили облачный инструмент «резервное копирование как услуга» от VK Cloud Solutions. Сервис Cloud Backup создает бэкапы виртуальных машин, полностью повторяя их конфигурацию.

В свою очередь, Kubernetes как сервис помогает Prof-IT Group быстро разворачивать приложения и масштабировать ресурсы вслед за ростом нагрузки. Автоматическое масштабирование позволило сократить затраты на разработку собственных продуктов за счет перераспределения мощностей в периоды пиков и спадов активности.

Данные компании и клиентов хранятся в объектном хранилище S3 от VK Cloud Solutions. Аренда S3 дает возможность автоматически увеличивать объем хранения, когда это необходимо. Для того чтобы обеспечить безопасное хранение данных, быстродействие систем и легкость масштабирования баз данных, компания подключила СУБД PostgreSQL и MongoDB as a Service.

«Как цифровой интегратор и разработчик собственных продуктов мы ставим на первое место надежность и гибкость поддерживающей ИТ-инфраструктуры. Перенос вычислительных ресурсов в облако позволил нам достичь более высоких показателей доступности и производительности систем разработки. Повысилась надежность и безотказность работы инфраструктуры, а время простоев снизилось на 65%. Кроме того, у нас появилась возможность динамического распределения ресурсов под задачи, в том числе под тестирование работы приложений. Мы не только ускорили собственные процессы и разработку решений, но и повысили доступность и надежность инфраструктуры для наших заказчиков», – отметил Евгений Сударкин, генеральный директор Prof-IT Group.

В результате интегратор смог сфокусировать свои ресурсы на поддержке создания собственных продуктов вместо поддержки инфраструктуры и инструментов разработки.

О VK Cloud Solutions:

VK Cloud Solutions (ранее Mail.ru Cloud Solutions) — облачная платформа для бизнеса и разработки, которая предлагает удобные инструменты создания облачной инфраструктуры компаниям любого размера. VK Cloud Solutions входит в портфель решений «VK цифровые технологии» и базируется на многолетнем опыте развития интернет-сервисов и технологий на базе открытого кода.

VK Cloud Solutions предоставляет инфраструктурные и платформенные сервисы, экспертную поддержку, кастомные и частные инсталляции, консалтинговые услуги. Клиенты компании — «1С», «Битрикс», «Инвитро», Росатом, X5 Group, «Ашан», Philip Morris и другие крупнейшие игроки своих отраслей.