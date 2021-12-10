Разработчик программных решений для СХД «Рэйдикс» включил серверные платформы Rikor в лист совместимости ПО

Российский разработчик и производитель вычислительной техники «Рикор» предоставил инженерам «Рэйдикс» для тестирования серверные платформы RP-6104 и RP-6212, которые широко используются в enterprise-сегменте хранения данных, включая дата-центры и крупные корпоративные инфраструктуры.

Целью тестов была проверка возможности построения высокоскоростного RAID-массива и оценка работы функционала системы.

Инженеры «Рэйдикс» провели испытания в строгом соответствии с принятыми в индустрии методиками. Тестирование включало проверку работы СХД на этапах взаимодействия ПО с ключевыми аппаратными компонентами: процессором, материнской платой, оперативной памятью, дисками (для тестов использовали Toshiba MK1001TRKB 0105) и SAS-контроллером (для тестов использовали Adaptec 1100-8i8e).

RIKOR RP-6104

Результаты тестов показали, что программное обеспечение RAIDIX полностью совместимо с серверными платформами RIKOR RP-6104 и RP-6212. Система корректно осуществляет все операции, успешно запускаются сервисы, создаются RAID-массивы и тома. Кроме того, программное обеспечение RAIDIX 5.1 продемонстрировало эффективную работу под управлением и Generic Engine, и ERA Engine (в режиме гибридной СХД).

По результатам тестирования в «Рэйдикс» приняли решение о сертификации аппаратного оборудования и его включении в лист совместимости ПО.

RIKOR RP-6212

Производство серверов «Рикор» на территории России подтверждено министерством промышленности и торговли России, а RAIDIX 5.1 входит в Реестр российского ПО. Таким образом, программно-определяемая СХД базе этих компонентов можно задействовать в рамках импортозамещения в государственных ИТ-инфраструктурах.

Справка о продуктах

Платформа Rikor RP 6104 выполнена в корпусе Rack 1U на 4 диска LFF / SFF HDD/SSD, оснащена двухпроцессорной материнской платой на базе Intel Xeon Scalable и 16 слотов для оперативной памяти DDR4 DIMM.

Платформа Rikor RP 6212 выполнена в корпусе Rack 2U на 12 дисков LFF с горячей заменой, оснащена двухпроцессорной материнской платой на базе Intel Xeon Scalable и 16 слотов для оперативной памяти DDR4 DIMM.

Программное обеспечение RAIDIX 5.X используют для создания гибридных и All-Flash СХД с высокоскоростным блочным (SAN) и файловым (NAS) доступом. Инновационные технологии RAID-массивов обеспечивают стабильную производительность СХД и непрерывность рабочих процессов.

Справка о компаниях

Группа компаний «Рикор» — российский разработчик и серийный производитель сложной вычислительной техники. Производственные мощности расположены в Арзамасе Нижегородской области. Завод Рикор оснащен современным оборудованием, в 2020 г. в модернизацию предприятия было инвестировано 3,2 млрд руб. Здесь производятся корпусные детали из металла и пластика, штампы и пресс-формы, осуществляются монтаж компонентов на печатную плату, порошковое окрашивание и гальванопокрытие. В феврале 2021 г. «Рикор» подтвердил заключение Минпромторга на линейку серверов. Это позволяет партнерам компании участвовать в гостендерах с серверным оборудованием, разработанным и произведенным на территории России. Кроме того, партнеры могут выпускать сервера под собственным брендом, используя комплектующие «Рикор» (корпуса, материнские платы и серверные платформы в сборе), на которые тоже получены заключения Минпромторга России. «Рикор» сотрудничает со всеми крупными производителями процессоров. Разработка ведется на базе Intel, AMD, «Байкал», «Эльбрус», STMicroelectronics, Samsung, LSI (Broadcom). Компания имеет компетенции для разработки серверной платформы на любом процессоре.

«Рэйдикс» — российский разработчик программного обеспечения для создания отказоустойчивых и высокопроизводительных СХД. ПО RAIDIX работает на основе запатентованных инновационных технологий RAID-массива, разработанных в собственной лаборатории компании. СХД на базе ПО RAIDIX реализованы в аппаратном обеспечении Intel, AMD, Western Digital, Gigabyte, Seagate, Supermicro и других компаний, кроме того, ПО RAIDIX сертифицировано для использования в программных платформах для видеонаблюдения Milestone. RAIDIX решает бизнес-задачи в инфраструктурах суперкомпьютерных вычислений, в сферах видеонаблюдения и видео-продакшн, высокотехнологичных научных, медицинских и банковских проектах, а также в рамках задач импортозамещения. RAIDIX успешно применяют более чем в 30 странах мира, в том числе в США, Японии, Южной Корее, странах ЕС и СНГ.