Искусственный интеллект составит маршруты для российских мусоровозов

Компания «Эттон» выиграла субсидию Минпромторга России на реализацию проекта по моделированию маршрутов транспортировки отходов с помощью ИИ. Совместно с Институтом искусственного интеллекта Университета Иннополис «Эттон» создаст решение, которое оптимизирует затраты на транспортировку раздельно собранных отходов. Об этом CNews сообщили представители Университета Иннополис.

Систему смогут применять организации и предприятия, занимающиеся раздельным сбором мусора, его сортировкой, переработкой, утилизацией и извлечением вторичных материальных ресурсов. Проект рассчитан на два года, и первый этап НИР уже подходит к завершению.

«Когда мы будем сортировать мусор не по двум фракциям, а по всем существующим типам фракций, появится реальная потребность вывоза отходов по мере наполняемости контейнеров. С какой периодичностью освобождать контейнеры с батарейками, а с какой контейнеры с пластиком? Как построить маршруты спецтранспорта с учетом разной наполненности контейнеров? Наша разработка позволит снять технологический барьер в вопросе раздельного сбора и обработки мусора, потому что на данный момент ни рынок, ни нормативная база не готовы к этому. Наличие системы, понимание механики ее работы позволит приблизить раздельный сбор и обработку мусора и ускорить ее внедрение», – сказал Ефим Климов, генеральный директор «Эттон».

Университет Иннополис присоединится к проекту в январе 2022 г. Специалисты российского ИТ-вуза отметили, что классические алгоритмы плохо работают в условиях неопределенности и с помощью них невозможно учесть все параметры. Поэтому предполагается использовать гибридный подход, который включает в себя классические графовые алгоритмы и графовые нейронные сети, основная задача которых будет заключаться в прогнозировании динамически-изменяющихся параметров.

«Система будет учитывать данные с датчиков в мусорных баках и данные с датчиков загрузки самосвалов и прогнозировать время их полного заполнения. За счет этого можно будет оптимально проложить маршруты с наименьшими затратами: например, система спрогнозирует, что через 30 минут будут заполнены дополнительно восемь баков, а сейчас заполнен только один, поэтому необходимо выехать позже на 15 минут», — отметил аналитик Института искусственного интеллекта Университета Иннополис Илья Иванов.

Проект реализуется при содействии Межотраслевого центра трансфера технологий Университета Иннополис.

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Группа компаний «Эттон» — производитель ИТ-решений, системный интегратор и экспертный центр в сфере корпоративной и государственной информатизации. Компания сфокусирована на использовании передовых технологий в программировании, мобильной разработке, облачных вычислениях, машинном обучении, предиктивной аналитике и IoT для работы с большими данными. Основана в 2010 г. Является резидентом ОЭЗ «Иннополис» и «Сколково».