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Cloud4Y предоставил удаленные рабочие столы и инфраструктуру ADS Design

Digital-агентство ADS Design занимается разработкой и созданием сайтов, продвижением ключевых запросов на первые позиции в органической выдаче поисковых систем. Желая повысить мобильность сотрудников и обеспечить им комфортные условия работы без привязки к офису, компания обратилась к Cloud4Y. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y.

ADS Design требовался производительный облачный сервер и виртуальные рабочие столы, которые позволяли бы подключаться к корпоративной базе данных, управлять проектами и сделками из дома, офиса и любого другого места.

Cloud4Y бесплатно предоставил для тестирования всю необходимую инфраструктуру: виртуальное оборудование с заданными параметрами по модели IaaS и нужное количество удаленных рабочих столов VDI. После успешного тестирования агентство ADS Design мигрировало на облачную платформу провайдера.

Преимущество данного решения в том, что компания может централизованно управлять ресурсами, выделяемых на каждый рабочий стол, менять количество пользователей. Кроме того, виртуальная инфраструктура обладает высокой производительность и отказоустойчивостью, ее не надо настраивать силами сотрудников компании. Заботы о работе оборудования берет на себя провайдер.

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