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Axbit Group выпустила приложение для учета рабочего времени сотрудников на удаленке

Axbit Group выпустила приложение для учета рабочего времени удаленных сотрудников Axbit VL, разработанное с помощью технологий компьютерного зрения компании VisionLabs. За счет биометрической идентификации решение позволяет автоматически определять присутствие сотрудника на рабочем месте. Новое приложение уже доступно в маркетплейсе «Битрикс24».

С началом пандемии компании переводят все большее количество сотрудников на удалённую работу. Это ставит перед бизнесом такие задачи, как сохранение эффективности выполнения рабочих задач и поддержка дисциплины в коллективе. Именно для решения этих задач компании Axbit Group и VisionLabs разработали новое приложение.

С помощью биометрической идентификации Axbit VL определяет присутствие сотрудника на рабочем месте и предоставляет достоверный учет рабочего времени. Приложение формирует статистические отчеты в разрезе дня, недели, месяца, с возможностью фильтрации и поиска по отдельным сотрудникам и отделам.

Кроме того, решение помогает обеспечить контроль за операциями, выполнять которые может только уполномоченный сотрудник – если на его месте находит другой человек система также зафиксирует и укажет это в отчете. Такая функциональность особенно важна при бухгалтерских операциях, внесении изменений в клиентскую базу и работе с электронной подписью.

За аутентификацию сотрудников отвечают технологии VisionLabs, которые сравнивают снимок с веб-камеры пользователя при входе в систему и его фотографию в базе данных сотрудников. Алгоритмы компьютерного зрения компании признаны одними из самых точных и быстрых в мире. Последние пять VisionLabs входит в тройку мировых лидеров по распознаванию лиц, согласно независимому тестированию NIST.

Приложение уже доступно в маркетплейсе «Битрикс24». За счет этого Axbit VL не требует долгой настройки и больших операционных расходов по внедрению.

«Управление большими удаленными командами – новый вызов в условиях пандемии, справиться с которым можно с помощью передовых технологий. Совместно с Axbit Group мы разработали приложение, которое предоставит бизнесу готовое решение «из коробки». Использование биометрии в учете контроля времени поможет получить реальные данные по работе сотрудников для эффективного управления ресурсами компании», – сказал Илья Романов, коммерческий директор VisionLabs.

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