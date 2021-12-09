VK и «МХК Еврохим» протестировали методы интеграции АИС «Налог-3»

В ноябре 2021 г. завершился первый этап пилотного проекта по интеграции платформы VK Tax Monitoring с АИС «Налог-3». Тестирование проходило на базе витрины налоговой отчетности минерально-химической компании «Еврохим». За 8 месяцев совместного сотрудничества был успешно протестирован полный перечень сценариев электронного взаимодействия информационной системы организации, к которой предоставляется доступ налоговому органу и АИС «Налог-3».

В ходе реализации проекта в платформе VK Tax Monitoring создан единый программный интерфейс, обеспечивающий оперативный двухсторонний обмен данными между информационными системами налогоплательщика и ФНС России.

С 1 января 2023 г. участники налогового мониторинга перейдут на новый уровень взаимодействия с налоговыми органами. В настоящее время ФНС России разрабатывает открытые программные интерфейсы для интеграции, обеспечивающие прямое подключение к информационным системам организаций, к которым предоставляется доступ налоговым органам. Полная и интеграция информационных систем компаний с АИС «Налог-3» станет значимым шагом в развитии информационного взаимодействия государства и бизнеса, а также обеспечит создание единого пространства доверия и партнёрства.

«МХК «Еврохим» является участником налогового мониторинга с 2021 г. Для взаимодействия с ФНС России «Еврохим» внедрил аналитическую витрину данных на базе платформы VK Tax Monitoring. Кроме того, компания совместно с VK присоединилась к участникам рабочей группы по интеграции с АИС «Налог-3».

«Активное участие компаний в пилотном проекте по интеграции с АИС «Налог-3» позволяет нам учесть особенности каждого участника для организации максимально комфортного перехода на новую модель информационного взаимодействия с налоговым органом», – сказала Марина Крашенинникова, начальник управления налогового мониторинга ФНС России.

«Наш опыт работы с VK Tax Monitoring подтверждает – это удобная и понятная система, которая значительно оптимизирует процесс взаимодействия компании, участника налогового мониторинга, с ФНС России. Платформа позволяет таким большим производственным и географически распределенным компаниям как «МХК Еврохим» систематизировать все налоговые данные в единой информационной системе, выполнить сверку показателей, провести мониторинг рисков и выполнения контрольных процедур. В результате компания представляет в налоговый орган отчетность с высокой уверенностью в её корректности, полноте и достоверности. На наш взгляд, дальнейшее развитие взаимодействия с ФНС России и переход на автоматическое представление данных в рамках интеграции с АИС «Налог-3» позволит полностью перейти на электронный документооборот и сократить рутинные процессы», – отметили в «МХК Еврохим».

VK Tax Monitoring – платформа, созданная для решения задач пользователей. Система предназначена для выполнения всех требований законодательства к участнику налогового мониторинга. Платформа позволяет взаимодействовать с любыми учетными системами, гибко подстраивается под потребности пользователей путем широко настраиваемого и адаптируемого функционала. На сегодняшний день платформа VK Tax Monitoring прошла более 37 успешных внедрений. У VK Tax Monitoring сильная команда разработчиков, бизнес и ИТ-экспертов. Рабочая группа VK участвовала в ряде проектов ФНС России по совершенствованию налогового администрирования.

«Наша цель – построить платформу для автоматизации обмена информацией бизнеса и государства в едином пространстве. Мы стремимся сделать взаимодействие легким и понятным для всех сторон. Интеграция VK Tax Monitoring с АИС «Налог-3» подчеркивает наши принципы», — отметил Андрей Черненко, директор B2G платформенных сервисов «VK цифровые технологии».