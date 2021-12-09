Linxdatacenter помогает G-Core Labs развивать CDN-сеть и экосистему продуктов

Linxdatacenter и G-Core Labs развивают сотрудничество по расширению экосистемы продуктов G-Core Labs на базе CDN-сети, а также стриминговых и облачных решений.

G-Core Labs – международный провайдер edge-решений и оператор глобальной сети доставки контента (Content Delivery Network, CDN). G-Core Labs управляет CDN-сетью, состоящей из более 140 точек присутствия на пяти континентах, в которую входят свыше 6 тыс. партнеров по пирингу трафика.

CDN – сеть из множества связанных серверов, которая ускоряет обработку запросов к ИТ-системам и отдачу пользователям необходимого контента (мультимедиа, скрипты, веб-сайты). Самый востребованный контент для максимального ускорения ответа собирается на кэш-серверах, расположенных как можно ближе к конечному потребителю.

Одна из ключевых характеристик CDN-решений, вокруг которой строится бизнес-модель провайдеров в этой нише – отказоустойчивость и бэкапы. Непрерывная доступность контента и мгновенная выдача по запросу в любой момент времени реализуются за счет качественной работы партнерских дата-центров, размещающих у себя элементы сети.

В рамках развития глобальной CDN-сети и повышения ее отказоустойчивости часть инфраструктуры G-Core Labs была размещена в центрах обработки данных Linxdatacenter в Москве и Санкт-Петербурге.

«ЦОДы Linxdatacenter зарекомендовали себя в качестве надежных локаций для развертывания инфраструктуры CDN-сети компании. G-Core Labs получает всю необходимую поддержку для реализации конфигураций своих решений под конкретные клиентские запросы. Технические специалисты компании получают круглосуточный доступ к оборудованию 365 дней в году, что позволяет оперативно выполнять любые профилактические работы, а также проводить апгрейды инфраструктуры под новые сервисы и решения», – сказал Роман Шулимов, директор по продажам компании Linxdatacenter.

Емкость сети G-Core Labs сегодня превышает 90 Тбит/с, что позволяет постоянно обновлять предложение продуктов и сервисов.

В 2018 г. компания запустила собственную платформу стриминга для бесперебойных видеотрансляций по всему миру. В 2019 г. CDN-сеть G-Core Labs впервые покрыла все континенты планеты, кроме Антарктиды. В том же году была запущена и собственная облачная платформа.

В октябре 2021 г. была запущена поддержка HESP-протокола, что позволяет проводить трансляции в прямом эфире на многомиллионную аудиторию с максимальными задержками до 2 секунд из любой точки мира.

«Одно из главных условий высоких темпов развития нашего бизнеса – сеть компетентных и надежных партнеров, совместно с которыми можно быстрее решать задачи по инфраструктурному обеспечению работы конечных сервисов. Опыт нашей работы с Linxdatacenter позволяет планировать широкий спектр сценариев дальнейшего развития», – отметил Дмитрий Самошкин, вице-президент по продуктам G-Core Labs.