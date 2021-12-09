«Гэндальф» помогла автоматизировать бизнес-процессы сервиса Getpolis

«Гэндальф» помогла автоматизировать бизнес-процессы сервиса Getpolis.ru.

Getpolis.ru — онлайн-площадка для выбора, предварительного просчета и покупки страховых услуг. Сервис является агрегатором страховых компаний с функциональностью интернет-магазина.

Автоматизация оказания потребительских услуг – многослойная задача, включающая оптимизацию невидимых бизнес-процессов и совершенствование удобств потребителей, отмечают в компании «Гэндальф». Рынок онлайн-услуг перенасыщен, что влияет на лояльность клиентов. При возникновении малейшего дискомфорта при использовании сервиса клиент уйдет на другую площадку.

Поток клиентов на площадке Getpolis привел к необходимости автоматизации процессов формирования, ввода и проверки документов. С задачей оптимизации бизнес-процессов для сокращения трудозатрат бухгалтерии и исключения ошибок руководство Getpolis обратилось к «Гэндальф».

В соответствии c требованиями заказчика разработчики создали прототип конфигурации с использованием HTTP-сервисов на базе программного продукта «1С:Бухгалтерия предприятия 3.0».

Результатом работы специалистов «Гэндальф» стала интеграция платформы Getpolis c учетной системой. Документ о поступлении товаров, списание с расчетного счета, а также платежные поручения формируются автоматически в программе учета «1С: Бухгалтерия предприятия» на основании данных, передаваемых с платформы Getpolis. Добавлена функциональность предварительной проверки документов по контрагенту, которая позволяет создавать сценарии операции автоматического проведения. Учет и запись самих процедур загрузки и создания документов позволяют исключать ошибки при работе с информацией, которая передается с платформы Getpolis.