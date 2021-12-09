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«ЭларСкан» поможет ускорить процесс рассмотрения уголовных дел

В Южном окружном военном суде начали оцифровывать документы на новом отечественном сканере «ЭларСкан» А2-600. Об этом CNews сообщили представители компании ЭЛАР.

Южному окружному военному суду подведомственны 19 гарнизонных военных судов, которые рассматривают судебные дела военнослужащих Южного военного округа, Южного и Северо-Кавказского округов войск национальной гвардии Российской Федерации, региональных (по субъектам Российской Федерации) Пограничных управлений ФСБ России, Южного и Северо-Кавказского региональных центров МЧС РФ, Черноморского флота и Каспийской флотилии. Планетарный сканер «ЭларСкан» А2-600, установленный в здании суда, даст возможность реализовать сразу несколько направлений в оцифровке. В настоящее время новое оборудование применяется для создания визуализированных копий в формате PDF материалов рассматриваемых уголовных дел.

«Большинство подобных дел имеют объем, превышающий 10 томов, а были дела, доходящие до объема и в 300 томов. Использование электронных копий в уголовном судопроизводстве позволяет значительно сократить время и трудозатраты при реализации участниками процесса права на ознакомление с материалами уголовных дел, а также обеспечить их сохранность», - прокомментировали в Южном окружном суде.

В дальнейшем планируется использование сканера для перевода в электронный вид документов архивного хранения в целях обеспечения удобного и быстрого доступа к ним, их сохранности и долговечности.

В учреждении отмечают, что эксплуатация сканера не требует специальной подготовки сотрудников и затрат на оборудование помещения, управление сканером понятно и удобно, а качество сканирования и производительность соответствуют техническим характеристикам.

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