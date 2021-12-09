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Более 500 тыс. пользователей выбирают сервисы Mango Office

Разработчик программного обеспечения и сервисов для бизнес-коммуникаций Mango Office подключил к своим услугам более полумиллиона абонентов по всей России.

В 2021 г. количество корпоративных пользователей только из сегмента средний и крупный бизнес выросло на 16%. Рост базы обусловлен привлечением новых клиентов, расширением географии присутствия и развитием технологического функционала у продукта.

К настоящему времени подключение удобных инструментов для бизнеса Mango Office доступно более чем в 100 городах России, компании из которых используют местные телефонные номера и профессиональные сервисы связи — виртуальную АТС, решения для организации контактных центров, платформы маркетинговой аналитики и средства организации совместной и удаленной работы, включая защищенный корпоративный мессенджер и видеоконференции. Всего оператор обеспечивает связь с клиентами и совместную работу персонала для более чем 55 тыс. российских компаний.

«Современные ИТ-инструменты позволяют увеличить продажи, автоматизировать рутинные процессы, улучшить качество обслуживания клиентов. А также настроить удобное взаимодействие внутри команды, в том числе удаленное. За прошедший год мы активно сотрудничали с представителями среднего и крупного бизнеса, в зависимости от их потребностей внедряя высокотехнологичные и инновационные инструменты. В 2022 г. мы планируем еще интенсивнее работать с компаниями численностью более 1000 человек», — сказал Дмитрий Бызов, генеральный директор Mango Office.

По статистике, коммуникационными инструментами Mango Office чаще всего пользуются предприятия розничной и оптовой торговли, компании различных отраслей сферы услуг, включая медицинские и туристические, а также производственные и финансовые компании.

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