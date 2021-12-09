«1С-Рарус» разработала систему мониторинга лекарственных препаратов в Новосибирской области

«1С-Рарус» разработала региональную систему мониторинга движения лекарственных препаратов для министерства здравоохранения Новосибирска. Информация консолидируется из 98 областей, разделенных в пяти информационных базах. Это позволяет министерству здравоохранения Новосибирской области оперативно получать план-фактный анализ оборота лекарственных препаратов по региону. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области — областной исполнительный орган государственной власти, регулирующий деятельность в области оказания услуг связи и выполняющий функции по развитию инфраструктуры связи, информатизации, обеспечению информационной безопасности.

До старта проекта медицинские организации министерства здравоохранения Новосибирской области вели учет в собственной информационной системе. Для исполнения нового федерального законодательства требовалась дополнительная программа, позволяющая вести учет движения маркированных лекарственных препаратов и передавать данные в Федеральную государственную информационную систему мониторинга движения лекарственных препаратов. Одним из важных требований, предъявляемых к новой системе, стал обязательный обмен данными с компонентами Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Новосибирской области по передаче данных о движении лекарственных препаратов.

По результатам конкурсных процедур подрядчиком стал новосибирский филиал «1С-Рарус». Для решения поставленных задач компания предложила использовать программный продукт «1С:Медицина. Больничная аптека».

Результаты проекта

•Разработан централизованный механизм сбора информации о движении лекарственных препаратов в медицинских организациях министерства здравоохранения Новосибирской области.

•Информация консолидируется из 98 областей, разделенных в пяти информационных базах.

•Разработана схема консолидации: каждая медицинская организация ведет обособленный список лекарств, при этом каждый элемент локального справочника лекарственных препаратов привязан к позиции регионального справочника. Это позволяет избежать хранения больших объемов информации, а также исключить дублирование в номенклатурных позициях.

•Сотрудники 98 медицинских организаций прошли очный инструктаж по работе с функционалом информационной системы в формате лекционных и практических занятий и готовы к ведению учета.

•Аналитический модуль центрального монитора помогает сотрудникам Министерства здравоохранения оперативно получать информацию об остатках лекарственных препаратов на складах медицинских организаций, а также информацию об объемах и ценах поступления лекарств, скорость расходования и т. д.

•С помощью нового управленческого инструмента анализируются и сравниваются показатели фармацевтической деятельности медицинских организаций, а также принимаются управленческие решения для повышения эффективности лекарственного обеспечения региона.

«В результате мы получили информационную систему для учета движения маркированных лекарственных препаратов и передачи данных в Федеральную государственную информационную систему мониторинга движения лекарственных препаратов. Сотрудники медицинских организаций прошли очный инструктаж по работе. Министерство здравоохранения оперативно получает информацию о текущих остатках, объемах, ценах поступления, скорости расходования лекарственных препаратов в медицинских организациях», – сказал Сергей Цукарь, министр цифрового развития и связи Новосибирской области.