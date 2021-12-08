Softline помогла «Алматинской проектной компании» внедрить инструменты BIM и САПР

Команда Softline в Казахстане обеспечила «Алматинскую проектную компанию» инструментами для оптимизации процесса проектирования. Программное обеспечение на основе технологий BIM и САПР, как сообщили CNews представители Softline, было объединено облачной средой обработки данных, благодаря чему инженеры, проектировщики и подрядчики теперь могут осуществлять на новом уровне любые задачи: от проектирования до строительства.

ТОО «Алматинская проектная компания» занимается архитектурно-строительным проектированием и жилищным строительством в Казахстане. Компания использует в направлении проектирования инновационные технологии, продиктованные новыми условиями рынка, поэтому регулярно совершенствует инструменты для работы. В ходе очередной оптимизации строительно-проектная компания обратилась в Softline.

Идеальным решением для бизнес-целей «Алматинской проектной компании» стала программа Autodesk - Architecture Engineering & Construction Collection IC Commercial – это пакет программных продуктов и инструментов под объединяющим девизом «все под рукой».

В результате внедрения решения топ-менеджмент «Алматинской проектной компании» остался доволен работой команды Softline. В компании отметили сокращение временных издержек при создании более качественных макетов с помощью комплексных рабочих процессов, связанных с управлением документооборота, концептуальным проектированием, моделированием, управлением группами и выпуском документации. Теперь компания может отслеживать такие рабочие процессы как: проектирование зданий, проектирование объектов инфраструктуры и строительство.

«Интеграция инструментов, таких как Autodesk AEC Collection, на каждом этапе – от идеи, проектирования и до строительства – значительно оптимизировала наш внутренний рабочий процесс. Решение Autodesk упростило и сгладило переходы между стадиями производства за счет улучшенного обмена данными и автоматизировало выполнение задач – теперь мы разрабатываем проекты гораздо быстрее», – отметил Андрей Воронин, исполнительный директор ТОО «Алматинская проектная компания».