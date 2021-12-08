Flash Calls от «Телфин»: авторизация по звонку до 10 раз выгоднее СМС

Российский телеком-провайдер «Телфин» объявляет о запуске новой услуги Flash Calls. Технология аутентификации пользователей через входящий звонок в телефоне до 10 раз дешевле СМС-информирования.

Новая услуга Flash Calls, как сообщили CNews представители «Телфин», расширяет возможности клиентов и позволяет экономить на информировании клиентов. Ранее для авторизации пользователей компании применяли отправку СМС-кодов — этот способ до сих пор является одним из наиболее распространенных и дорогостоящих. Большинство компаний все еще выбирают его как ключевой для информирования.

Стоимость одной СМС варьируется от 1,5 до 2,4 руб. за каждое сообщение в зависимости от оператора связи. Если авторизаций за сутки больше 5000, то затраты в месяц на одни только СМС с кодом пользователя составляют около 300 тыс. руб.

Звонок в среднем стоит 30 коп., но с учетом количества запросов его цена меняется в диапазоне от 20 до 40 коп. Получается, что звонок в среднем в 6,5 раз дешевле. Таким образом, если авторизаций за сутки, как и в примере с СМС, больше 5000, то затраты в месяц на сервис Flash Calls не достигнут и 40 тыс. руб.

Работа сервиса Flash Calls не зависит от оператора связи, звонок приходит на номер любого диспетчера. Стоимость вызова остается фиксированной. Услуга Flash Calls действует во всех регионах России, также доступны иностранные номера других государств.

Услуга Flash Calls в первую очередь востребована в сфере онлайн и оффлайн ритейла, ИТ и сервисных компаниях, однако ограничений по отраслям и сферам применения у новой функции практически нет. Также новый сервис можно использовать для двухфакторной модели авторизации, что позволяет значительно повысить защиту конфиденциальных данных клиентов компании.

Среди распространенных сценариев использования — верификация пользователей для подключения к публичным сетям WiFi или восстановление паролей. Чтобы настроить беспроводной интернет, например, в кафе, аэропорту или коворкинге — не нужно регистрироваться через email и пароль, достаточно ввести мобильный номер и получить входящий звонок. Четыре последние цифры входящего номера будут паролем для входа, а если звонок был пропущен — всегда можно посмотреть цифры в журнале звонков, код действует в течение пяти минут. Особенно популярно применение Flash Call от «Телфин» в сфере торговли. Покупателям не нужно носить с собой бонусные карты или сохранять их в Wallet — достаточно сказать номер мобильного кассиру и сообщить последние четыре цифры входящего вызова для активации бонусной программы. Аналогично может быть оформлен доступ к личному кабинету онлайн-магазина, кинотеатра или любого другого торгово-развлекательного сервиса.

«Идея новой функциональности Flash Calls — в ее удобстве и выгоде для клиентов. Воспользоваться услугой можно как с подключением к виртуальной АТС “Телфин.офис”, так и без нее. Авторизация через звонок сегодня является наиболее удобной, экономичной и безопасной технологией. Забота о безопасности абонентов, защита персональных данных пользователей, качество и скорость работы — основы сервиса и успешной работы нашего бизнеса», — сказала генеральный директор «Телфин» Мария Тюрина.

Для подключения сервиса Flash Calls пользователям «Телфин» необходимо установить виджет услуги на корпоративном сайте. Скачать его можно в маркетплейсе АТС «Телфин.офис». Для пользователей «Телфин» доступно два варианта использования Flash Calls: в качестве отдельной услуги или совместно с функцией СМС-авторизации.

О «Телфин»

«Телфин» — российский поставщик индивидуальных решений для корпоративной связи. Среди сервисов «Телфин» — облачная телефония для бизнеса, виртуальная АТС «Телфин.офис», программный телефон «Телфин.софтфон», выгодные тарифы на интернет-телефонию. Компания предоставляет виртуальные номера 73 городов России и 38 стран мира. Собственные резервные каналы гарантирует высочайшую отказоустойчивость сервисов и качественную связь «Телфин» для десятков тысяч абонентов.

Телфин входит в Топ-10 ведущих поставщиков облачных сервисов в России согласно рейтингу агентства CNews 2017 г. По исследованию Discovery Research Group «Телфин» занимает второе место на российском рынке виртуальных АТС, а также находится в Топ-10 народного рейтинга рекомендуемых операторов SIP-телефонии на сервисе VoIP Обзор.