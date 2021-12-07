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Сервисы Metallic доступны на платформе ArrowSphere

Arrow Electronics добавила решения для резервного копирования и восстановления Metallic DMaaS (Data Management-as-a-Service) в свою платформу управления из облака ArrowSphere.

Commvault Metallic DMaaS – это пакет решений корпоративного класса, обеспечивающий внедрение защиты данных по простой модели SaaS. Metallic реализует масштабируемое резервное копирование и восстановление данных, которые хранятся внутри корпоративной ИТ-инфраструктуры, в облаке и в гибридной среде, и может обслуживать все основные рабочие нагрузки, включая Microsoft 365 и Microsoft Dynamics 365, Salesforce, виртуальные машины, контейнеры, базы данных, данные в виде файлов и объектов, а также ноутбуки и настольные ПК. Кроме того, использование Metallic помогает заказчикам выполнить требования законодательства о защите персональных данных, включая GDPR.

В прошлом году Commvault и Microsoft заключили соглашение о совместном продвижении на рынке, разработке и продажах Metallic DMaaS вместе с Azure для создания мощного решения информационной безопасности, использующего простое управление по модели SaaS. Metallic обеспечивает расширенные функции сохранения и защиты данных Microsoft 365 с возможностью их оперативного восстановления в случае непредвиденного удаления, порчи или кибератаки, и может обслуживать все облачные платформы Microsoft (Microsoft 365, Dynamics 365 и Azure).

Кристин Рассел (Kristin Russell), президент отделения Global Enterprise Computing Solution компании Arrow Electronics, сказал: «Arrow хорошо понимает все преимущества использования мощных решений Microsoft и Commvault для резервного копирования, и их включение в ArrowSphere поможет нашим клиентам быстрее перейти в облако. С помощью нашей платформы управления из облака партнеры в канале оптимизируют выставление счетов и оформление заказов, автоматизируют предоставление ресурсов и получат полную интеграцию с биллинговой системой, что позволит их клиентам меньше чем за 15 минут оформить подписку на сервисы защиты Metallic и сразу же начать их использовать».

«Commvault с самого начала разрабатывала Metallic как крупномасштабное решение SaaS, предоставляющее сервисы, которые сокращают затраты на управление и инфраструктуру и в результате высвобождают ресурсы пользователей и партнеров для быстрого масштабирования своего бизнеса. Включение в платформу ArrowSphere портфеля Metallic предоставляет лучшие в индустрии решения для защиты данных заказчикам, которым нужны более эффективные способы защиты данных и предотвращения перебоев в работе, надежная защиты от киберугроз и гарантированное выполнение постоянно ужесточающихся требований законодательства и корпоративных правил, – отметил Тед Китинг, вице-президент Metallic по направлению Go to Market на глобальных рынках. – Мы рады, что этот новый этап развития Metallic укрепит долговременное сотрудничество Commvault c Arrow».

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