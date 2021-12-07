МТС запустила облачный бухгалтерский сервис «Дебет кредит» для предпринимателей

МТС запустила облачный бухгалтерский сервис «Дебет кредит», позволяющий самостоятельно вести бухгалтерию с помощью автоматизированной онлайн-платформы или воспользоваться бухгалтерским аутсорсингом.

Автоматизированный сервис «Дебет кредит» предлагает полный комплект услуг: от электронной отчетности и выставления счетов до автоматизации товароучета и сверки документов с Федеральной налоговой службой. Онлайн-бухгалтерия подходит для руководителей, бухгалтеров и владельцев ИП и ООО, использующих любые системы налогообложения, включая патентную. Начинающим предпринимателям «Дебет кредит» бесплатно выпустит электронную подпись, поможет в подготовке и подаче документов для открытия бизнеса, а также окажет круглосуточную поддержку по возникающим вопросам. Пользователи смогут протестировать сервис бесплатно в течение 100 дней.

Бухгалтерский аутсорсинг «Дебет кредит» позволяет передать ведение бухгалтерии и кадрового учета на аутсорсинг команде выделенных специалистов. Для удобства клиентов постановка задач и контроль их исполнения происходят с помощью бизнес-ассистентов.

«Бухгалтерский учет — непростая задача для многих начинающих предпринимателей, которую поможет решить новый продукт онлайн-витрины МТС «Твой бизнес». В сервисе «Дебет кредит» будет легко разобраться, даже если вы не бухгалтер и не программист. Мы своевременно напоминаем о предстоящих бухгалтерских операциях и страхуем от ошибок — если вы получите штраф по вине сервиса, мы полностью возместим его. Даже если у вас уже есть специалист, поможем сократить время его работы или проверить ее. Задача «Дебет кредита» — освободить предпринимателей от бухгалтерии, чтобы они могли заниматься своим делом», — сказала руководитель центра цифровых экосистемных продуктов для микробизнеса «МТС твой бизнес» Дарья Ведерникова.

«Дебит кредит» доступен на онлайн-витрине инструментов для предпринимателей «МТС твой бизнес». Для представителей малого и микробизнеса МТС также предлагает таск-менеджер для работы в команде Workzen, сервис для запуска онлайн-рекламы «МТС маркетолог», инструмент проверки контрагентов Insider, сервис для создания программы лояльности Loyalty GetMeBack.