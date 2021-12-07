«Корус консалтинг» автоматизировал складской учет на новом предприятии «Магнита»

ГК «Корус консалтинг» внедрила «1С:WMS Логистика. Управление складом 4.0» для «Кубанского комбината хлебопродуктов» — резидента индустриального парка ритейлера «Магнит». Как сообщили CNews представители «Корус консалтинг», это поможет систематизировать и ускорить работу склада, сделать процессы прозрачными, повысить эффективность работы с сырьем и готовой продукцией.

«Кубанский комбинат хлебопродуктов» с 2018 г. специализируется на производстве мучных изделий и является резидентом индустриального парка ритейлера «Магнит». Вся готовая продукция и сырье для ее производства хранятся на складе компании площадью 5000 кв. м. с четким делением по зонам. Чтобы обеспечить высокую управляемость процессами на сложном объекте с чувствительными к сроку годности позициями, было необходимо автоматизировать учет. В качестве инструмента выбрали систему «1С:WMS» — гибкое решение, которое можно настроить под требования компании и особенности объекта. В качестве партнера по внедрению системы комбинат выбрал группу компаний «Корус консалтинг», с которой ранее автоматизировал бюджетное управление и оптимизировал цепочки поставок.

Специалисты провели обследование, спроектировали систему и с нуля разработали интеграцию WMS с ERP. Автоматизировали все ключевые процессы: от приемки и передачи материалов в производство до получения и отгрузки готовой продукции покупателям, включая инвентаризацию. Также специалисты выполнили ряд доработок системы: например, реализована возможность подмены паллеты при отборе из напольный ячейки и глубинного стеллажа— это упростит для сотрудников процесс отбора товаров, загрузки материалов, а также улучшит прослеживаемость.

Кроме того, ИТ-специалисты совместно с Администратором WMS ККХ настроили терминалы сбора данных и провели обучение персонала. Теперь все ключевые действия на объекте производятся с помощью портативных устройств, что позволяет уменьшить количество ошибок.

В результате проекта у компании появилась единая система, которая позволяет управлять складскими операциями и предоставляет инструменты для измеримости процессов. Все данные поступают в корпоративную ERP, компания может полностью контролировать запасы. Четкое зонирование объекта позволяет увеличить прослеживаемость сырья и готовой продукции. Вся отчетность доступна руководству в единой системе. Компания планирует далее развивать систему и уменьшить зависимость от человеческого фактора.

Дополнительная информация:

Группа компаний «Корус консалтинг» – российская ИТ-компания, предлагающая услуги по созданию, оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, внедрению информационных систем, ИТ-аутсорсингу и созданию ИТ-инфраструктуры. Компания образована в 2000 г. Сегодня в офисах «Корус консалтинг» в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле работают более тысячи сотрудников.

«Корус консалтинг» – партнер корпорации Microsoft c 2001 г. Компания обладает всеми ключевыми компетенциями Microsoft и неоднократно была признана лучшим партнером по итогам ежегодных конкурсов вендора. Среди клиентов «Корус консалтинг» по направлению Microsoft: «Аквафор», «Беру!», Familia, MC Bauchemie, Valio, «ВТБ страхование», «Инвитро», «О’КЕЙ», СТД «Петрович», «САНГ», «ТРАСКО», «Юнифарм», «Яндекс.деньги» и др.