Innovative People автоматизировала продажи и обслуживание клиентов девелопера Tekta Group

Innovative People внедрила low-code BPM-платформу и CRM-решение для автоматизации продаж и обслуживания клиентов Tekta Group – одного из девелоперов Москвы. Решение построено на базе платформы Terrasoft Creatio.

«С помощью новой CRM уже заведено более 32 тыс. активных продаж и обслуживается более 40 тыс. клиентов. Высокий уровень автоматизации позволяет поддерживать динамичные темпы роста компании: за 2020 г. прирост объема продаж составил 229%, превысив рекордные 30 млрд руб., а за 9 месяцев 2021 г. Tekta Group заняла уже четвертое место среди девелоперов Москвы с объемом продаж 29,5 млрд», — сказала Елизавета Севастьянова, коммерческий директор Tekta Group.

Внедрение CRM-системы и BPM-платформы позволило автоматизировать внутренние бизнес-процессы системы продаж и объединить разрозненные коммуникационные каналы в единой омниканальной системе. Вся информация об объектах недвижимости и их свойствах стала доступна в одной системе, благодаря чему стало намного проще управлять ценообразованием, маржинальностью продаж, очерёдностью выставления лотов и определять ликвидность объектов.

Разработана иерархическая модель данных, предусматривающая переход от целого проекта застройки до единиц недвижимости: кладовые, машиноместа, автомойки и пр.

Благодаря интеграции с учётной системой удалось отказаться от трудоёмкой ручной подготовки прогнозов и операционной отчётности.

Глубокая автоматизация процессов позволила запустить систему уведомления руководителей и менеджеров об отклонении от стандартов обслуживания в коммуникационных цепочках. Система автоматически информирует о нарушениях регламентов взаимодействия с клиентом.

Организована работа различных групп пользователей за счет гибкой настройки многоуровневой ролевой модели, позволяющей работать в единой системе – отделу продаж, договорному отделу, менеджерам по сопровождению и ипотеке.

Благодаря уникальной интеграции CRM с системами сквозной аналитики сотрудники Tekta Group в реальном времени получают информацию об объектах, которыми интересуются клиенты.

«Внедрение и поддержка CRM-систем – одно из основных направлений деятельности Innovative People. С платформой Creatio наши специалисты работают уже более 10 лет. Поэтому мы были готовы к высоким требованиям к проекту, которые перед нами ставил клиент. В рамках проекта учтена специфика внутренних бизнес-процессов застройщика от регуляторных требований до процесса строительства. Помимо классической функциональности, внедрена BPM-платформа для автоматизации внутренних бизнес-процессов принятия решений о будущей конструкции сделки, — отметил Павел Ливча, коммерческий директор Innovative People. — Уверен, система Creatio станет мощным фундаментом для повышения эффективности работы Tekta Group в динамично развивающейся среде».