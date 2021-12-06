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В Якутии оцифруют строительную отрасль

Международный центр развития перспективных компетенций FutureSkills:NEFU Северо-Восточного федерального университета в рамках реализации проекта «Технополис: «Северо-Восток» программы развития «Приоритет 2030» создал технологическую компанию BIMTECHNET. Об этом CNews сообщила пресс-служба Республики Саха (Якутия) в Москве.

Основная деятельность компании будет ориентирована на внедрение BIM-технологий в регионе и на развитие цифровых компетенций у обучающихся инженерно-технологического направления.

Компания займется разработками и интеграцией сквозных цифровых технологий в строительной отрасли. BIMTECHNET нацелен на использование BIM-технологий для обеспечения всего цикла строительства. Сегодня СВФУ совместно с ведущим разработчиком программного обеспечения в сфере автоматизации проектной и производственной деятельности – компанией АСКОН проектируют модель региональной платформы, ООО BIMTECHNET – входит в структуру АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, об этом рассказал руководитель проектной группы Роман Гоголев.

Основным составом сотрудников компании выступают молодые специалисты, аспиранты и студенты МЦ «FutureSkills:NEFU» и официальные BIM-менеджеры в секторе гражданского строительства. Кадровый резерв СВФУ развивается благодаря авторской системе группового проектного обучения центра FS, реализации инициативы «Стартап как диплом» и авторской методике наращивания технологических компетенций чемпионов WorldSkills. Ключевым агрегатором проектной деятельности выступает Центр инжиниринга НТИ в СВФУ.

Экстремальные условия Севера требуют мультидисциплиного подхода в строительстве – свода всех строительных, инженерных и бизнес - проектов воедино при проектировании объектов. «Наши разработки позволят скоординировать все сложные процессы строительства. Проект BIMTECHNET даст большой толчок развитию строительной отрасли в Якутии. А также позволит консолидировать компетенции специалистов университета и всех заинтересованных партнеров», – комментирует инициатор проекта Роман Гоголев.

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