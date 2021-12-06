Госучреждения Красноярского края переходят на российские ОС «Альт»

В Красноярском крае продолжается масштабный проект перевода государственных цифровых ресурсов на российские операционные системы «Альт». Под их управлением начала работать государственная информационная система (ГИС) «Енисей-СЭД», обеспечивающая документооборот в органах исполнительной власти и государственных учреждениях края и города. Одновременно идет миграция на ОС «Альт» региональной системы межведомственного электронного взаимодействия «Енисей-ГУ». В планах – переходы других государственных организаций на операционные системы «Альт».

Проект перехода на российские ОС «Альт» – это часть мероприятий региональных проектов «Информационная безопасность» и «Цифровое государственное управление в Красноярском крае». Эти проекты предусматривают преимущественное использование в госструктурах края отечественного программного обеспечения. Красноярский край – один из наиболее индустриально развитых опорных регионов России. Он входит в когорту лидеров среди субъектов России по важнейшим макроэкономическим показателям: численности населения, валовому региональному продукту (ВРП). Ключевые отрасли региональной экономики играют существенную роль не только на государственном, но и на мировом уровне. Поэтому там особое внимание уделяют построению технологически независимой цифровой инфраструктуры высоким уровнем защиты. Для ее создания в Красноярском крае выбрали отечественные программные продукты, которые прошли проверку временем и заслужили высокую оценку пользователей.

Операционные системы семейства «Альт» для серверов, рабочих станций, виртуальных и облачных сред применяются для построения технологически независимой цифровой среды. Они работают на девяти аппаратных платформах, в том числе – на основных российских и наиболее популярных зарубежных. С ОС «Альт» совместимы сотни прикладных программ, внесенных в Единый реестр российского программного обеспечения. Эти операционные системы развиваются на основе российского технологически независимого репозитория «Сизиф», одного из крупнейших в мире репозиториев свободного ПО.

«Задачи цифровой трансформации должны решаться в неразрывной связи с задачами обеспечения информационной безопасности, – подчеркнул Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО». – Именно такой подход практикует Министерство цифрового развития Красноярского края, осуществляя проект перевода цифровых ресурсов на российские операционные системы с высоким уровнем защиты. Важно отметить, что ИТ-специалисты министерства заранее позаботились об обеспечении совместимости региональных госинформсистем с ОС «Альт». Таким образом, они не только обеспечили технологическую независимость подведомственной им ИТ-инфраструктуры, но и открыли возможность использовать российские ОС всем организациям и физическим лицам без искусственных ограничений каналов взаимодействия с государством».

Методическую и техническую поддержку краевым органам власти будет оказывать Центр компетенций по вопросам внедрения и эксплуатации российского программного обеспечения. Он создан в рамках соглашения о сотрудничестве Министерства цифрового развития края и «Базальт СПО» и работает на базе Центра информационных технологий Красноярского края.