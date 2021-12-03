Сервис автоматизированного обновления конфигураций от «1С-ИжТиСи» снижает издержки в ООО «Компания Витанд»

Технология позволяет предприятию получать актуальную версию программы в короткий срок, сообщили CNews представители «1С-ИжТиСи».

ООО «Компания Витанд» оказывает услуги в области пожарной безопасности по поставке, техническому обслуживанию пожарной автотехники и ее компонентов, являясь представителем немецкой компании МАГИРУС ГмбХ, с 2010 г. выпускает пожарную автотехнику российского производства.

Ведение учета на предприятии осуществляется в системе «1С:ERP», которую ранее обновлял штатный программист. В дальнейшем программа была передана на аутсорс ИТ-фирме «1С-ИжТиСи». Благодаря делегированию услуг ижевскому партнеру организация отмечает существенную финансовую выгоду и сокращение трудовых и временных издержек.

«Актуальную программу мы получаем в короткие сроки. Ни разу не было ошибок в приходящих от вас обновлениях», — отметил Токтаров А.А., начальник информационно-технического отдела ООО «Витанд».