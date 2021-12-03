«1С-Рарус» создал единую систему учета для учреждений образования Красноярского края

Компания «1С-Рарус» и Министерство образования Красноярского края создали ведомственную информационную систему «Бюджетный учет системы образования» (ВИС БУСО), объединяющую 158 краевых учреждений образования и 760 пользователей из 26 населенных пунктов Красноярского края. Архитектура системы построена на платформе «1С:Предприятие 8» и технологии «1С:Фреш».

Министерство образования Красноярского края осуществляет государственную политику и нормативное правовое регулирование в сфере образования, науки, государственной поддержки инновационной деятельности. Также государственное учреждение осуществляет функции учредителя в отношении подведомственных организаций.

С помощью новой системы планировалось исключить ручное формирование отчетности, сократить время на обработку и консолидацию данных, отказаться от использования документов на бумажных носителях и дублирования их в различные информационные системы. Кроме того, существующая система не поддерживала изменения законодательства. Министерству образования Красноярского края требовалось создать эффективный инструмент ведения бюджетного учета и повышения контроля качества формирования отчетности в подведомственных учреждениях. Для этого была выбрана платформа «1С:Предприятие». Подрядчиком выступила компания «1С-Рарус».

Результаты проекта

•Обеспечена прозрачность ведения бюджетного учета и расчета заработной платы подведомственных учреждений с помощью облачных сервисов.

•Автоматическая проверка на стадии формирования отчетных форм снизила количество ошибок и повысила качество сбора регламентированной отчетности.

•Автоматизирован процесс планирования, проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ и начисления компенсаций 26 тыс. работникам, работающим в 580 пунктах проведения экзаменов. Процесс учета переведен в единую базу, что позволило сократить трудозатраты на ввод первичной информации, повысить скорость расчета, начислений и выплат.

•Повышено качество проверок и скорость формирования отчетности по взаиморасчетам с 20 тыс. опекунами и попечителями.

•За счет мониторинга ошибок ведения учета, времени работы и количества действий пользователей обеспечен контроль работы пользователей и качество ведения бюджетного учета в подведомственных учреждениях министерства образования Красноярского края.

•С помощью специально созданных обменов сокращены трудозатраты на ручное дублирование информации во внешние информационные системы.

•Руководство министерства получило автоматизированный инструмент контроля и анализа деятельности подведомственных учреждений с помощью создания специализированных подсистем.

«Министерство образования Красноярского края создало ведомственную информационную систему «Бюджетный учет системы образования» (ВИС БУСО), которая обеспечила прозрачность ведения бюджетного учета и расчета заработной платы подведомственных учреждений. За счет уменьшения ошибок и автоматических проверок повысилось качество регламентированной отчетности. В итоге формирование и получение регламентированной отчетности ускорилось на 70%», – сказала Марина Ушакова, начальник отдела финансового учета и отчетности министерства образования Красноярского края.