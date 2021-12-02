Konica Minolta выпустила платформу DX для поддержки местных органов власти Японии

Konica Minolta запустила платформу DX Support Platform for Local Governments, которая поможет органам власти Японии в цифровой трансформации. При разработке решения организация сотрудничала с более чем 50 госучреждениями страны.

В последние годы государственные структуры Японии очень нуждаются в новых сотрудниках. Одна из причин – постоянно растущая из-за пандемии и старения местного населения нагрузка на госслужащих. Снизить ее органы власти рассчитывают за счет цифровой трансформации, которую им поможет осуществить платформа Konica Minolta. Решение позволит оптимизировать и стандартизировать рабочие процессы, что приведет к повышению производительности труда.

Платформа, визуализируя объем работ, дает возможность разделить задачи на те, что могут выполнять только госслужащие, и те, которыми могут заниматься другие сотрудники. После чего, используя RPA и технологию AI-OCR, решение Konica Minolta перераспределяет ряд задач, которые обычно выполняли государственные служащие, между другими сотрудниками. В результате нагрузка на госслужащих снижается, что положительно влияет на качество оказываемых ими услуг. Также платформа помогает организовать их деятельность при мобилизации в случае чрезвычайных ситуаций.

В планах Konica Minolta – распространить платформу среди 100 местных органов власти в 2021 финансовом году и среди 1 тыс. – к 2023 финансовому году. В этом ей будут помогать деловые партнеры, которых в июне 2021 г. насчитывалось более 30.

Среди преимуществ DX Support Platform разработчик платформы отмечает возможность решения проблем госучреждений на основе аналитики данных. Все услуги, предлагаемые на платформе DX Support Platform, основаны на данных, полученных путем визуализации рабочих процессов 50 местных органов власти, с которыми ранее сотрудничала Konica Minolta.

Методы работы платформы основаны на обширном опыте обработки данных Konica Minolta. В ходе ее создания компания распределила 800 тыс. наименований данных, полученных от органов власти, по 4,8 тыс. шаблонов в соответствии с локациями и категориями работ, к которым относится информация. Также компания проанализировала данные при помощи искусственного интеллекта и разработала меню поддержки. В числе его опций – визуализация, определение проблем, оптимизация процессов, стандартизация и обмен информацией.

Другое важное преимущество платформы – содействие госслужащим в продвижении BPR. Konica Minolta предложила им в рамках решения свой метод использования BPR. Он основан на визуализации рабочих процессов 50 государственных организаций, с которыми она ранее сотрудничала.

Работа системы строится при помощи DX Cockpit – хранилища данных о рабочих процессах органов власти. Госслужащие могут получить доступ к нему через глобальную сеть государственных организаций Японии (LGWAN), а также интернет. Далее они могут ознакомиться с рабочими процессами других органов власти и внедрить любую модель, которая, на их взгляд, эффективнее, применяемой в их госучреждении.

Также платформа помогает госслужащим работать удаленно;

С помощью DX Cockpit они могут, находясь вне офиса, выполнять необходимые задачи, получать доступ к различной правовой информации, реестрам и методическим рекомендациям.

Важная особенность DX Support Platform – доступность для всех органов власти: как крупных, так и небольших. Последние могут внедрить ее совместными усилиями, так как самостоятельная интеграция для них экономически неэффективна. Konica Minolta планирует расширить спектр услуг платформы, доступных для небольших государственных организаций.