Автоматизация финансового учета на «1С:ERP» в ООО «Молочные продукты Русагро»

В начале 2021 г. компания «Константа» завершила проект внедрения «1С:ERP» на предприятии ООО «Молочные продукты Русагро».

Особенности проекта

1.Ограничение по срокам

Был выработан такой внутренний регламент, что к окончанию каждого следующего этапа имелся подневный план с задачами следующего этапа. Таким образом, в режиме Online отслеживались отклонения по каждой задаче, даже мельчайшей

2.Работа с корпоративным заказчиком

Показывать и защищать результаты проекта необходимо было не только перед непосредственным заказчиком, но и перед руководством управляющей компании.

3.Диверсификация поддержки ИТ-системы

Необходимость взаимодействия с другими подрядными организациями в рамках задачи интеграции со смежными учетными системами.

Результаты проекта

- 90 автоматизированных рабочих мест

- Независимость контуров оперативного и бухгалтерского учета

- Возможность анализа структуры себестоимости до партий сырья и полуфабрикатов

- Подготовка внутренней отчетности на пятый рабочий день месяца

«Дорожная карта» проекта

1 шаг. Моделирование

Провели сбор требований пользователей к системе.

2 шаг. Подготовка системы

На основе требований пользователей и рекомендаций со стороны специалистов Константы относительно отраслевой специфики учета в «1С:ERP» разработали макет будущей системы.

3 шаг. Организация учета нормативно-справочной информации

Провели регламентацию и нормализацию НСИ: где какие НСИ должны быть источником. Формализовали алгоритмы ввода/загрузки начальных данных по НСИ: где они должны храниться, где появляться и куда реплицироваться. Разработали инструменты загрузки НСИ.

4 шаг. Разработка инструментов интеграции «1С:ERP» с «1С:УПП» и «1С:ЗУП»

Разработали правила и особенности «мэппинга» между системами. Подготовили инфраструктуру для обмена на стороне «1С: ERP» и на стороне учетной системы предприятия. Разработали инструменты обмена справочниками и документами на основе утвержденных правил.

5 шаг. Подготовка к запуску

Подготовили инструменты по вводу начальных данных. Ввели пользователей в систему и настроили права доступа пользователей. Подготовили инструкции по работе в системе. Провели обучение и аттестацию сотрудников.

6 шаг. Запуск системы в промышленную эксплуатацию

Осуществили ввод начальных данных, оказали первичную поддержку работы с новой системой. Закрыли первый отчетный период.

7 шаг. Сопровождение промышленной эксплуатации

На первом этапе работы пользователей с системой осуществляли сервисную поддержку и помощь в освоении нового инструмента. Помогли сдать квартальную отчетность.