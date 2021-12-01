«Корус консалтинг» полностью удаленно запустил новую WMS Manhattan в «облаке» для сибирского дистрибутора «Геба»

ГК «Корус консалтинг» запустила новую версию складской системы для дистрибутора продуктов питания и кормов для животных в Сибири – компании «Геба». Обновление позволило повысить стабильность работы WMS, ускорить выполнение ключевых операций и улучшить пользовательский опыт сотрудников. Проект реализован полностью дистанционно, а целевые параметры производительности были достигнуты всего за три дня. Система размещена в «облаке».

Дистрибутор впервые обратился в «Корус консалтинг» в 2010 г. Тогда складские площади заказчика были автоматизированы на базе Manhattan SCALE. Спустя десять лет после внедрения руководством компании было решено обновить WMS, чтобы получить доступ к новым возможностям системы. Для реализации проекта «Геба» вновь пригласила ИТ-компанию «Корус консалтинг», партнера Manhattan Associates в России и странах СНГ.

Одной из ключевых задач экспертов было перевести склад на новую версию быстро, не теряя темпов продаж, объема отгрузок и не увеличивая объем капитальных вложений в систему. Старт проекта пришелся на лето 2020 г. – затяжной период локдаунов, – поэтому эксперты предложили заказчику полностью дистанционный формат работы. Чтобы существенно сократить сроки запуска проекта и CAPEX затраты на оборудование, было выбрано размещение решения в облаке интегратора – KORUS.Cloud.

Для «Гебы» также было важно, чтобы изменения были комфортными для пользователей системы. Работники склада отмечают, что интерфейс новой версии незначительно отличается от прежнего. При этом пользователи получили больше мобильности: теперь руководители смен, бригадиры и другие специалисты, подключенные к решению инцидентов, могут работать в системе через браузер из любой точки склада и с любого устройства — прямо на месте они могут подтвердить расхождения или внести изменения через смартфон или планшет.