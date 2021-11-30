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Semrush перешел на электронный кадровый документооборот на платформе HRlink

Компания Semrush оцифровала кадровый документооборот с использованием платформы HRlink. Использование сервиса помогает HR-команде Semrush экономить до 50% времени на оформлении кадровых документов.

Одни из главных причин перехода на электронный документооборот в Semrush — комфорт сотрудников и экономия времени HR-специалистов на подготовку и оформление документов. Нужен был удобный, понятный и простой инструмент для управления электронным кадровым документооборотом. Для Semrush им стал HRlink.

HRlink — сервис безбумажного документооборота в HR, позволяющий подписывать все виды кадровых документов. Для подписания документов сотрудник может использовать неквалифицированную электронную цифровую подпись, которая оформляется прямо на платформе, или учетную запись на портале Госуслуг. Систему выбрали за возможность быстрой настройки обмена данными с 1С, интеграцию с порталом «Работа в России» и понятный user-friendly интерфейс.

Миграция в HRlink заняла около двух месяцев, включая этап закупки и разработки документации. Сейчас сервисом пользуется свыше 650 сотрудников, а также пять HR-специалистов петербургского офиса Semrush. Электронный вид теперь у большинства документов, связанных с различными HR-процессами: от приема на работу и отпусков до уведомления сотрудников.

В сентябре 2021 г. через HRlink прошло более 1000 различных документов, в целом команде удалось в среднем на 50% сократить сроки их оформления. Раньше это занимало до нескольких дней: предварительно необходимо было подготовить бумаги, организовать встречу с сотрудником или отправить документы курьерской доставкой, почтой. Сейчас достаточно загрузить файл в HRlink, подписать его со стороны компании и далее направить сотруднику. Система автоматически уведомляет о необходимости ознакомиться с документом и подписать его.

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