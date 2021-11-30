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«Ростелеком-ЦОД» построит вторую очередь дата-центра «Екатеринбург»

«Ростелеком-ЦОД» объявила о запуске новых мощностей в дата-центре «Екатеринбург».

Проектная емкость новой, второй, очереди дата-центра составит 216 стоек, общей мощностью 2 МВт. По уровню надежности центр обработки данных (ЦОД) будет соответствовать Tier III по классификации Uptime Institute. Данный уровень защищенности предполагает резервирование всех критически важных для работы систем, в частности, электроснабжения и охлаждения. Обслуживание такого объекта осуществляется без остановки процессов. Сегодня в дата-центре уже функционируют 216 стоек общей мощностью 2 МВт.

Объект в Екатеринбурге — опорный ЦОД регионального значения сети дата-центров «Ростелеком-ЦОД», обеспечивающий ИТ-мощностями бизнес и государственные органы на Урале и в Сибири.

«Мы наблюдаем стабильный спрос на региональные дата-центры: мощности первой очереди ЦОДа в Екатеринбурге уже нашли своих клиентов, поэтому активно развиваем это направление. Вторая очередь призвана помочь компаниям Урала и Сибири реализовать проекты по цифровизации», — отметил первый заместитель генерального директора «Ростелеком-ЦОД» Юрий Самойлов.

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