«Диасофт» представляет решение «Управление рыночными данными» для сбора и обработки информации о финансовых инструментах

Компания «Диасофт» разработала решение «Управление рыночными данными» для сбора, проверки качества, приоритизации и предоставления рыночной информации о финансовых инструментах в онлайн режиме.

Решение входит в состав платформы развития Digital Q.FinancialMarkets. Оно позволяет собирать всю информацию о финансовых инструментах (ценных бумагах, деривативах, процентных ставках, валютах и др.), котировках и рейтингах, данные об эмитентах и их корпоративных событиях. Источниками данных являются биржи, депозитарии, информагентства, банки, брокеры, управляющие компании, новостные сайты.

Решение «Управление рыночными данными» дает возможность создавать и настраивать правила, определяющие приоритет источников данных для разных видов финансовых инструментов, а также осуществляет проверку качества и корректности данных. В ближайших планах – задействование для этой цели искусственного интеллекта.

«Для многих бизнес-процессов и принятия взвешенных торговых и инвестиционных решений критически важно непрерывное поступление достоверных и четко структурированных данных о финансовых инструментах. Решение “Управление рыночными данными” – это готовый коннектор ко всем значимым источникам информации. Оно агрегирует рыночные данные в едином месте и предоставляет их в едином формате всем системам и потребителям внутри организации, а также клиентам и партнерам компании. Валидация качества данных обеспечивает достоверность информации, снижает вероятность ошибок в бэк-офисе и депозитарии», – сказал Константин Кокурин, руководитель продуктового направления «Рыночные данные и торговые операции» компании «Диасофт».

Решение «Управление рыночными данными» создано в микросервисной архитектуре на современном технологическом стеке. Оно может использоваться как вместе с решениями «Диасофт», так и в сочетании с продуктами других вендоров.