«Стройсервис» внедрил термометрические комплексы VisionLabs для профилактики коронавируса

Для борьбы с коронавирусной инфекцией «Стройсервис» установил комплексы бесконтактной термометрии VisionLabs Thermo, которые помогут в режиме реального времени определять людей с повышенной температурой. Всего в автоматическую систему температурного контроля на угледобывающих предприятиях компании войдут более 20 высокотехнологичных программно-аппаратных комплексов.

Решение обеспечивает эпидемиологический контроль на производствах, специфика которых не позволяет перевести сотрудников на удаленную работу. Мгновенное и автоматическое определение температуры всех входящих в здание позволяет предупредить распространение вирусных инфекций и позаботиться о здоровье и безопасности сотрудников.

Комплекс VisionLabs Thermo позволяет бесконтактно измерить температуру одновременно 30 сотрудникам, которые находятся в пределах видимости тепловизионной камеры. Максимальная погрешность измерения составляет не больше 0,2 °C. При обнаружении человека, чья температура превышает 37 °C, система сигнализирует на пост охраны для дальнейших действий по внутреннему регламенту. Также есть возможность настройки звукового, светового оповещения и отправки сообщений о событиях в рабочий чат.

Благодаря интерфейсу, разработанному VisionLabs, уполномоченные сотрудники могут в онлайн-режиме следить за температурной сводкой, а также смотреть историю замеров по предыдущим дням. Кроме того, VisionLabs Thermo можно интегрировать с существующей системой контроля доступа для автоматической блокировки пропусков сотрудников с повышенной температурой. Решение легко настраивать и масштабировать. В системе есть возможность выбрать зону контроля, задать температурный порог, запись архива в видимом и тепловизионном спектрах.

Специалисты «Стройсервиса» при поддержке научно-производственной компании СТК интегрировали VisionLabs Thermo в цифровую инфраструктуру всех предприятий «Стройсервиса».

«Мы строго следуем рекомендациям Роспотребнадзора по контролю температуры тела сотрудников при входе на наши предприятия, – подчеркивает начальник управления информационных технологий и телекоммуникаций компании "Стройсервис" Игорь Бурмин. – Использование для этого комплексов бесконтактной термометрии поможет избежать скопления людей на проходных, перевести мониторинг в цифровой формат и оптимизировать трудовые ресурсы. С решением VisionLabs Thermo нет необходимости проводить измерения вручную и записывать их в отдельный журнал – система делает это сама в автоматическом режиме»

Илья Романов, коммерческий директор VisionLabs, сказал: «Проходные на промышленных предприятиях всегда отличаются большим потоком людей. Поэтому стандартные профилактические меры с ручным измерением температуры с помощью пирометров там просто неэффективны – за счет этого образовываются очереди на вход, а ведение журнала с температурными замерами требует дополнительных ресурсов. Разработанный нами комплекс VisionLabs Thermo позволяет полностью автоматизировать этот процесс, повысить точность измерений и оптимизировать время сотрудников».

Андрей Зимин, заместитель генерального директора СТК, сказал: «По мере развития технологий тепловизионные решения становятся все более совершенными. Сегодня программно-аппаратный комплекс VisionLabs Thermo позволяет с высокой скоростью определять температуру людей в потоке в реальном времени. Комплекс обеспечивает эффективное решение задачи температурного контроля, что делает возможным его применение в различных сферах, требующих высокой пропускной способности в проходных зонах».

Сергей Кузнецов, заместитель председателя Сибирского банка Сбербанка, отметил: «Цифровая трансформация – один из главных трендов добывающей промышленности. Технологии не только помогают повысить уровень надежности производственного процесса, но и создать безопасную среду на предприятиях. Внедрение современных комплексов бесконтактной термометрии поможет автоматизировать имеющуюся инфраструктуру и станет важным инструментом защиты здоровья сотрудников»