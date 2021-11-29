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«Крок» помог Росэнергоатому повысить надежность и масштабируемость ИТ-инфраструктуры

«Крок» спроектировал ИТ-инфраструктуру для центрального аппарата Росэнергоатома, 11 атомных электростанций, и Опорного ЦОД на Калининской АЭС. Благодаря этому заложена основа для катастрофоустойчивости, гибкого управления ресурсами и масштабируемости, надежности работы бизнес-приложений и связности объектов концерна. Проект длился два года и включил в себя масштабный аудит инфраструктуры и бизнес-систем заказчика, разработку проектных решений, а также планов аварийного восстановления.

На протяжении последних нескольких лет инфраструктура Росэнергоатома активно развивалась: увеличилось количество новых информационных систем. Например, во время пандемии потребовалось обеспечить надежную удаленную работу сотрудников, для чего был реализован масштабный проект по развертыванию VDI. Чтобы эффективно справляться с увеличенной нагрузкой на ИТ и новыми вызовами для бизнеса, руководство концерна приняло решение модернизировать инфраструктуру. При этом было важно не только перейти на более современные, надежные и масштабируемые ИТ-решения, но и унифицировать инфраструктуру во всех территориально распределенных объектах, сохранив ранее сделанные инвестиции.

Для достижения этой цели ИТ-компания «Крок» провела предпроектное обследование с выездом на каждую из площадок, разработала с учетом требований отраслевых нормативных документов проектную документацию для каждого объекта. В состав проектируемых систем вошли: локальная вычислительная сеть, вычислительный узел, СХД, инфраструктурные сервисы, система мониторинга, система унифицированных коммуникаций, система резервного копирования, а также система обеспечения катастрофоустойчивости. На базе данной инфраструктуры будут работать все бизнес-приложения: порталы, интернет-сайты, системы документооборота, информационно-аналитические системы, финансовые, кадровые системы, системы управления производством, ремонтом и строительством, справочно-правовые системы и другие. При этом в техническом проекте учтено использование аппартаных и программных решений различных производителей, включая российских. На этапе реализации проектных решений это позволит концерну выбрать продукты, которые подходят наилучшим образом с точки зрения технических характеристик, стоимости и требований к импортозамещению.

Проект охватывает не только технические аспекты функционирования инфраструктуры. Специалисты «Крок» проанализировали сложившиеся процессы эксплуатации и технического обслуживания. Для каждого объекта был проведен анализ влияния сбоев на непрерывность бизнеса, определены фактические и целевые параметры восстановления (RTO и RPO), а также разработаны планы аварийного восстановления на случай возникновения внештатных ситуаций.

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