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Sita модернизирует работу аэропорта Франкфурта с помощью новых киосков самообслуживания TS6

SITA, глобальный ИТ-провайдер в сфере воздушного транспорта, объявила о масштабном внедрении технологий в аэропорту Франкфурта, позволяющих повысить качество обслуживания пассажиров и эффективность работы воздушной гавани. Проект подразумевает установку 87 киосков SITA TS6 с технологией считывания биометрических данных до конца 2021 г. Развертывание нового решения в аэропорту Франкфурта представляет собой крупнейшее внедрение технологий SITA в Европе и прокладывает путь к полностью бесконтактным путешествиям.

Универсальные киоски SITA TS6 позволяют пассажирам быстро проходить регистрацию на рейс и получать бирки для последующей самостоятельной сдачи багажа. Киоски работают совместно с облачным решением нового поколения SITA Flex, предлагая пассажирам единый интуитивно понятный интерфейс для нескольких авиакомпаний. Кроме того, данное решение позволяет свести к минимуму контакты пассажира с сотрудниками аэропорта.

Пассажиры могут оценить преимущества от использования киосков самообслуживания: от быстрой регистрации на рейс до маркировки и сдачи багажа – и все это за счет интуитивно понятного интерфейса и считывания биометрических данных. Новая разработка SITA TS6 отличается изящным, лаконичным и адаптивным дизайном, который дает возможность интегрироваться в фирменный стиль аэропорта и удовлетворить конкретные потребности клиентов. Модульная конструкция также позволяет внедрить киоски в работу аэропорта без замены уже существующей инфраструктуры, что положительно отражается на экономической эффективности и устойчивости.

Пьер Доминик Прюмм (Dr. Pierre-Dominique Prümm), член правления Fraport AG, ответственный за вопросы авиации и инфраструктуры, отметил: «Предложение инновационных, более безопасных и "умных" способов обслуживания пассажиров, а также обеспечение гибкой и эффективной работы аэропортов – все это важнейшие условия для восстановления и развития авиаотрасли, которая сегодня оправляется от удара пандемии. Мы благодарим SITA за поддержку в достижении этой цели и с нетерпением ожидаем возвращения пассажиров к путешествиям».

Серджио Колелла (Sergio Colella), президент SITA в странах Европы, сказал: «Мы гордимся тем, что участвуем в оптимизации работы ведущих аэропортов, включая аэропорт Франкфурта. Тем самым компания вносит свой вклад в восстановление отрасли авиапутешествий после пандемии. Новые киоски SITA – это ключ к более технологичным и безопасным перелетам, к возмещению убытков, которые претерпела индустрия туризма за последние 1,5 года, а также к обеспечению гибких интеллектуальных операций, способных адаптироваться к непредвиденным обстоятельствам. Передовые инновации работают на благо развития всей авиационной индустрии: они делают путешествия более безопасными и положительно влияют на экономические показатели и доступ к рабочим местам».

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